CIK danas raspisuje Opće izbore: Opozicija RS još bez dogovora

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici usvojila je niz pravilnika i uputstava vezanih za Opće izbore 2026, dok se odluka o njihovom raspisivanju očekuje danas.

Većina akata donesena je jednoglasno, osim uputstva o provođenju posrednih izbora, koje je usvojeno uz protivljenje članova Suad Arnautović i Ahmed Šantić.

Podsjetimo, Arnautović je izrazio nezadovoljstvo zbog načina utvrđivanja broja delegata iz kantonalnih skupština u Dom naroda Parlamenta FBiH, smatrajući da predložena raspodjela nije pravedna i da ne odražava stvarne rezultate popisa stanovništva iz 2013. godine, posebno za Kanton Sarajevo i Hercegovačko-neretvanski kanton.

Usvojeni pravilnici

CIK je, između ostalog, usvojio pravilnike koji se odnose na prijavu i ovjeru političkih subjekata, izgled zvaničnog loga izbora, imenovanje i razrješenje članova biračkih odbora, kao i pravila za javno oglašavanje u kampanji.

Također su donesena uputstva o organizaciji biračkih mjesta, posebnim računima za finansiranje kampanja, dodjeli i prestanku mandata, te o diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u kojima će biti omogućeno glasanje.

Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne s obzirom na to da se očekuje da će biti uvedena elektronska oprema za glasanje.

Istaknuti kandidati

Pojedine političke stranke već su istakle svoje kandidate za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH). Prvi je s imenom kandidata izašao Demokratski front (DF), koji će za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda kandidirati Slavena Kovačevića.

Nakon toga, predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) Semir Efendić objavio je svoju kandidaturu za člana Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda.

Ubrzo potom kandidaturu je istakao i aktuelni član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, kao i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić. Iz reda bošnjačkog naroda očekuje se još i kandidatura Stranke demokratske akcije (SDA).

Kandidata je istakao i Hrvatska demokratska zajednica BiH (HDZ BiH), a riječ je o Darijani Filipović. Hrvatske opozicione stranke u BiH također su predstavile svog kandidata Zdenka Lučića.

Iz Republike Srpske (RS) još uvijek nema zvanično istaknutih kandidatura, ali se smatra izvjesnim da bi kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) mogla biti Željka Cvijanović, aktuelna članica Predsjedništva BiH.

S druge strane, opozicija u RS-u i dalje pokušava postići dogovor o zajedničkom kandidatu, no taj proces za sada ide teško. SNSD, prema svemu sudeći, sa svojom kandidaturom čeka ishod unutar opozicionih pregovora i njihov konačni pravac djelovanja.