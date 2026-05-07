Ramo Čardaković prije 31 godinu preživio je pad helikoptera iznad Žepe: Let je trebao da traje 21 minutu

Danas se navršava 31 godina od tragičnog pada helikoptera na Žepskoj planini, iznad tzv. zaštićene zone UN-a, u kojem je poginulo 12 putnika i članova posade. Helikopter je pao u blizini heliodroma Igrišnik, gdje su ga čekali a uzroci nesreće ostali su obavijeni velom tajne. Jedan od komandanata žepske brigade ARBIH, Ramo Čardaković preživio je pad helikoptera i više od tri decenije poslije sjeća se kobnog leta s heliodroma Višća kod Živinica prema Žepi.

- Grupa boraca i civila iz opština Srebrenica i Žepa su pošli za Žepu ujutro oko 2.15 minuta. U helikopteru su bila 22 putnika, računajući i pilote. S nama su bili i četiri doktora iz Tuzle, koji su krenuli da pomognu u liječenju narodu Srebrenice. Ostalo su bili civili koji su dobili odobrenje da se spoje sa svojim porodicama. Let je trebao da traje 21 minutu. Imali smo problema preko srpske teritorije, bilo je pucanja, a u rejonu Krama su nas osvijetlili s nekim jakim reflektorima i pucali su nas – kaže Čardaković za “Avaz”.

Na Igrišniku je vatrama bilo obilježeno mjesto gdje je helikopter trebao da sleti. Oko 2.45 sati desila se tragedija.

- Bilo je u putu dosta pucanja iz pješadijskog oružja, protivavionskih mitraljeza i topova, ali u helikopteru nismo mogli ništa primijetiti što bi ukazivalo na probleme. To je bio deseti let prema Žepi, a pilot Džemalu Malkiću je to bio treći put da vozi za Žepu. Kad smo bili blilzu prepoznao sam taj teren i sjećam se da sam rahmetli Ramizu Bećiroviću rekao da smo stigli. Helikopter je dolazio iz pravca Borika, ali pilot je produžio let, pa se okrenuo za nekih kilometar – dva i vratio se. Umjesto da se spusti tamo gdje su bile vatre, on je udario u vrh bukve i pao – sjeća se Čardaković.