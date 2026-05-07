GODIŠNJICA TRAGEDIJE

Ramo Čardaković prije 31 godinu preživio je pad helikoptera iznad Žepe: Let je trebao da traje 21 minutu

Helikopter pao kod Igrišnika, poginulo 12 putnika, preživjeli i danas svjedoče o kobnom letu prema Žepi i Srebrenici

Piše: Alen Bajramovic

prije 2 dana

Danas se navršava 31 godina od tragičnog pada helikoptera na Žepskoj planini, iznad tzv. zaštićene zone UN-a, u kojem je poginulo 12 putnika i članova posade. Helikopter je pao u blizini heliodroma Igrišnik, gdje su ga čekali a uzroci nesreće ostali su obavijeni velom tajne. Jedan od komandanata žepske brigade ARBIH, Ramo Čardaković preživio je pad helikoptera i više od tri decenije poslije sjeća se kobnog leta s heliodroma Višća kod Živinica prema Žepi.

- Grupa boraca i civila iz opština Srebrenica i Žepa su pošli za Žepu ujutro oko 2.15 minuta. U helikopteru su bila 22 putnika, računajući i pilote. S nama su bili i četiri doktora iz Tuzle, koji su krenuli da pomognu u liječenju narodu Srebrenice. Ostalo su bili civili koji su dobili odobrenje da se spoje sa svojim porodicama. Let je trebao da traje 21 minutu. Imali smo problema preko srpske teritorije, bilo je pucanja, a u rejonu Krama su nas osvijetlili s nekim jakim reflektorima i pucali su nas – kaže Čardaković za “Avaz”.

Na Igrišniku je vatrama bilo obilježeno mjesto gdje je helikopter trebao da sleti. Oko 2.45 sati desila se tragedija.

- Bilo je u putu dosta pucanja iz pješadijskog oružja, protivavionskih mitraljeza i topova, ali u helikopteru nismo mogli ništa primijetiti što bi ukazivalo na probleme. To je bio deseti let prema Žepi, a pilot Džemalu Malkiću je to bio treći put da vozi za Žepu. Kad smo bili blilzu prepoznao sam taj teren i sjećam se da sam rahmetli Ramizu Bećiroviću rekao da smo stigli. Helikopter je dolazio iz pravca Borika, ali pilot je produžio let, pa se okrenuo za nekih kilometar – dva i vratio se. Umjesto da se spusti tamo gdje su bile vatre, on je udario u vrh bukve i pao – sjeća se Čardaković.

U padu helikoptera poginuli su heroji Ratnog zrakoplovstva ARBiH, piloti Džemal Malkić i Enver Čokić i letač tehničar Izet Džambić. Od ljekara koji su trebali stići u Srebrenicu poginuli su dr. Sead Halilović, dr. Muharem Deljković i dr. Husein Halilović. Na Žepskoj planini živote su izgubili i putnici Nurudin Mustafić, Hasan Homarac, Avdo Mirvić, Selman Karić, Sabrija Ćesko i Hasiba Salihović. U nesreći su povrijeđeni Ramiz Bećirović, Ejub Golić, Hamed Malić, Mehmed Malić, Samir Karić, dr. Dževad Džananović, Dževad Džebo, Numo Krluč, jednogodišnji Emir Salihović i naš sagovornik Ramo Čardaković. Bio je to posljednji let za Žepu i Srebrenicu.

- Imao sam prijelom karlične kosti. Nas su povadili ljudi koji su čekali naš dolazak. Bilo je možda stotinjak njih. Kad je helikopter pao, čula se galama i pomagnjavija i oni su uletjeli i vadili i žive, i mrtve. Mene su iščupali između nekih torbi i paketa. Bio sam još svjestan, a kad su me izvadili napolje izgubio sam svijest, pa su me poljevali vodom dok sam došao do sebe. Ranjeni su evakuisani za Žepu, mrtvi su ukopani na Igrišniku, a poslije je vršena ekshumacija žrtava. Uzroci ove tragedije ostaju misterija – kaže Čardaković.

Tokom istrage na olupinama helikoptera nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je helikopter srušen pogocima sa zemlje.

