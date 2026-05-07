Vlada USK izdvojila značajna sredstva za privredu, škole, sport i ekologiju

Vlada Unsko-sanskog kantona na 28. i 29. sjednici održanim u Bihaću donijela je niz značajnih odluka usmjerenih na jačanje privrede, unapređenje obrazovanja, podršku sportu, zaštitu okoliša te unapređenje sistema civilne zaštite i borbe protiv korupcije.

Jedna od najznačajnijih odluka odnosi se na usvajanje Programa poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu, za čiju realizaciju je osigurano čak 5.000.000 KM iz Budžeta Ministarstva privrede USK.

Kako je istakla ministrica privrede Samra Mehić, program će biti realiziran kroz pet mjera koje obuhvataju jačanje konkurentnosti pravnih lica, podršku obrtima, pomoć novoosnovanim subjektima male privrede, start-up projekte, te novu mjeru podrške subjektima male privrede za angažman učenika na praktičnoj nastavi u školskoj 2025/2026. godini. Sredstva će biti dodijeljena putem javnog poziva.

Na istoj sjednici usvojen je i Program utroška sredstava za subvencije poduzećima i poduzetnicima, čime su stvoreni uslovi za raspisivanje javnog poziva.

Zaštita okoliša

Značajna sredstva izdvojena su i za oblast zaštite okoliša. Na prijedlog ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Edvina Odobašića donesena je odluka o raspodjeli 1.115.000 KM iz ekoloških naknada za 2026. godinu. Sredstva će biti dostupna gradovima i općinama, javnim ustanovama, privatnim subjektima i neprofitnim organizacijama putem javnog poziva.

Podrška je osigurana i sportskom sektoru. Vlada USK usvojila je program utroška sredstava kojim je 161.000 KM namijenjeno Sportskom savezu USK za učešće na međunarodnim takmičenjima, dok je dodatnih 200.000 KM predviđeno za podršku premijerligaškim sportskim klubovima.

Sredstva za Lječilište Gata

Iz resora zdravstva usvojena je odluka o dodjeli 300.000 KM JU Lječilište Gata za rekonstrukciju sanitarnih čvorova, dok je 10.000 KM odobreno JU Osnovna škola „Lejla Hairlahović-Hušić“ Cazin za potrebe Centra za razvoj inkluzivnih praksi.

Vlada je usvojila i odluku o uspostavljanju e-Registra prijava korupcije i koruptivnog ponašanja, što predstavlja važan iskorak u jačanju transparentnosti i borbi protiv korupcije na području kantona.

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite donesena je i Uredba o formiranju Kantonalne mješovite specijalizirane jedinice civilne zaštite.

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić istakao je da je riječ o jedinici namijenjenoj izvođenju složenih spasilačkih intervencija u situacijama kada lokalni kapaciteti nisu dovoljni, posebno tokom prirodnih i drugih nesreća.

Za dobrovoljna vatrogasna društva planirano je 30.000 KM, a sredstva će također biti raspoređena putem javnog poziva.

Obrazovne ustanove

Na 29. sjednici Vlada USK donijela je odluku o izdvajanju 200.000 KM za potrebe obrazovnih ustanova.

Od tog iznosa, 150.000 KM dodijeljeno je JU OŠ „Suljo Mirvić“ Konjodor u Bužimu za početak izgradnje školske fiskulturne sale, sanaciju podova i zamjenu vanjske stolarije, dok je 50.000 KM odobreno JU MSŠ „Safet Krupić“ Bosanska Krupa za dodatne radove na rekonstrukciji sanitarnih čvorova, sanaciju podova i rekonstrukciju krova fiskulturne sale.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denis Osmankić istakao je kako su ova sredstva važan korak ka unapređenju uslova rada i boravka učenika u obrazovnim ustanovama.

Na sjednici su razmatrani i finansijski izvještaji kantona. Ministar finansija Danko Jakšić prezentirao je Godišnji izvještaj o ukupnom dugu Unsko-sanskog kantona, prema kojem ukupno stanje duga na dan 31. mart 2026. godine iznosi 16.306.947,85 KM.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period od 1. januara do 31. marta 2026. godine, kao i Periodični finansijski izvještaj za isti period, piše Krajisnici.net.