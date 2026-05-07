Ekskluzivni snimci / Pogledajte kako kamioni tajkuna Gordana Pavlovića izvlače imovinu iz Željezare u Zenici!

Jutro. Pola četiri. U krugu Željezare u Zenici ne čuje se rad postrojenja.

Sve je osvijetljeno. Pa dron iz zraka "hvata" uredno parkirane kamione. Ukupno ih je 21.

Sat otkucava, i pokazuje 4 i 30. Ništa se ne dešava. Samo poneki lavež pasa lutalica koji su ostali oko kruga Željezare u nadi da će dobiti komadić hrane nekog od radnika. Ali njih više nema.

Pavlovićeve firme

Na satu je 5 i 30. Zora pobjeđuje noć i već se sve bolje vidi. Patrolna kola obilaze kamione i nekoliko osoba se vidi na parkingu između kamiona.

U 6 i 30, jedan od parkiranih kamiona se pokreće. Za njim i drugi i kreću se iza gomile takozvane troske.

Šta rade kamioni u krugu Željezare ako je proizvodnja stala? Čiji su kamioni? Zašto su parkirani u krugu Željezare? Šta prevoze?

Odgovore na neka pitanja dobijamo u 7 i 15 na kapiji Željezare broj 5. Dva od četiri kamiona koja smo dronom pratili kroz krug Željezare izlaze, a na njihovim prikolicama veliki natpisi H&P d.o.o. Zvornik te Nova Alumina.

Riječ je kompanijama u vlasništvu fočanskog tajkuna Gordana Pavlovića, prema svemu sudeći, jednog od grobara zeničke Željezare.

Prema Doboju i Kaknju

Jedan od dva kamiona je otišao pravcem prema Doboju, a drugi prema Kaknju.

Inače, iznošenje hiljada tona čelika i željeza mjeri se stotinama miliona KM. Istovremeno je Pavlović uplatio samo 1,4 miliona KM, od javno objavljenih 20 miliona kupovne cijene. Radi se o organizovanom, izdajničkom planu za likvidaciju industrijskog giganta, otimanje preostale imovine i prisvajanje ogromnog zemljišta.

