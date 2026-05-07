Komunalci najavili izlazak na proteste: Odnos Vlade KS prema nama je sramotan

Sindikat komunalne privrede Kantona Sarajevo danas je najavio održavanje mirnih protesta narednog četvrtka ispred zgrade Vlade KS jer kolektivni ugovor koji je usaglašen 3. marta još nije potpisan.

Predsjednik sindikata Rasim Ljucević izjavio je da su pregovori trajali od oktobra 2025. te da je problem nastao jer nakon usaglašavanja resorni ministar Mladen Pandurević nije prisustvovao nijednoj sjednici Vlade KS, zbog čega je davanje saglasnosti na kolektivni ugovor redovno skidano sa dnevnog reda.

Istakao je da su više puta slali službene dopise resornom ministru i kantonalnom premijeru Nihadu Uku, ali da nikad nisu dobili zvanični odgovor.

- To da više od dva mjeseca nismo uspjeli da potpišemo usaglašeni kolektivni ugovor je u najmanju ruku sramno - kazao je Ljucević.

Ljucević je naveo da je za danas zakazana nova sjednica Vlade KS na kojoj bi trebalo da bude razmatrano i davanje saglasnosti na kolektivni ugovor te da će, ukoliko ovaj put Vlada da saglasnost i odredi termin potpisivanja, protesti biti otkazani.

Pojasnio je da je kolektivni ugovor usaglašen za period od 1. januara 2026. do 31. decembra 2027. te da predviđa povećanje plata kakvo su dobili i ostali radnici Kantona Sarajevo.

Kazali su da se nepotpisivanjem kolektivnog ugovora jasno pokazuje da se Vlada Kantona Sarajevo prema komunalnim radnicima odnosi maćehinski, ponižavajuće i s potpunim nepriznavanjem njihovog rada, značaja i prava.

- SSRKPFBIH Kantonalni odbor Sarajevo će svim sredstvima braniti interese svojih članova, te zakazujemo dvosatni ŠTRAJK UPOZORENJA radnika komunalne privrede u toku naredne sedmice na nivou svih komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo - poručeno je.