Hrvatski narodni sabor podržao Vinka Puljića: "Trpi neprimjerene napade od radikalnih bošnjačkih krugova"

Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine (HNS BiH) izrazio je podršku umirovljenom kardinalu Vinku Puljiću te su naglasili da nakon izjava trpi neprimjerene javne napade.

U saopćenju za javnost, iz HNS-a su za napade okrivili tzv. radikalne bošnjačke krugove.

"Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine izražava punu podršku kardinalu Vinku Puljiću, koji posljednjih dana od radikalnih bošnjačkih krugova, trpi neprimjerene javne napade zbog svojih jasnih i principijelnih stavova o nužnosti pune jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Kardinal Puljić tokom cijelog svog pastoralnog djelovanja dosljedno zagovara dijalog, mir, međusobno poštovanje i ustavnu jednakopravnost svih konstitutivnih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine", saopćeno je.

Ističu kako Puljićeve poruke nisu nikada bile usmjerene protiv bilo koga, nego predstavljaju odgovoran poziv za poštivanje osnovnih ustavnih načela.

"Pokušaji diskreditacije i javnog pritiska na kardinala Puljića zbog iznošenja stavova o pravima hrvatskog naroda predstavljaju nedopustiv napad na slobodu govora, ali i na pravo hrvatskog naroda da legitimno zastupa svoje političke i društvene interese. Hrvatski narodni sabor BiH poziva na međusobno uvažavanje, smirivanje političkih tenzija i odgovoran javni dijalog, uz puno poštivanje ustavne strukture Bosne i Hercegovine i jednakopravnosti svih konstitutivnih naroda. HNS BiH će i dalje ostati predan zaštiti legitimnih prava hrvatskog naroda te izgradnji stabilne, evropske i funkcionalne Bosne i Hercegovine", pojasnili su.

Na kraju, rekli su kako će HNS podržavati svaki dobronamjeran razgovor.

"Istovremeno, HNS BiH će nastaviti podržavati sve dobronamjerne razgovore i prijedloge o funkcionalnijem uređenju Bosne i Hercegovine koji dolaze od intelektualaca, akademske zajednice, vjerskih predstavnika i drugih društvenih faktora iz BiH i šire, a koji su usmjereni na jačanje međusobnog povjerenja, ustavne jednakopravnosti i dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine", zaključuju.