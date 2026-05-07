SDP traži odgovornost za urušavanje Skenderije: Nije nesretan slučaj, gdje je novac završio?

Klub zastupnika SDP BiH u Skupštini Kantona Sarajevo oglasio se nakon urušavanja dijela dvorane Skenderija koji se dogodio prošle sedmice i traže hitno utvrđivanje odgovornosti povodom ovog slučaja.

Njihovo saopćenje prenosimo u cjelosti.

- Ovo nije “nesretan slučaj”. Ovo je rezultat višegodišnjeg ignorisanja upozorenja, sistemskog zapuštanja i potpunog izostanka odgovornog upravljanja jednim od najvažnijih sportskih i kulturnih objekata u Bosni i Hercegovini.

Posebno je neprihvatljivo da je zbog nečijeg nemara danas potpuno obustavljen rad Skenderije, čime su zaustavljene sportske, kulturne i privredne aktivnosti od značaja za cijeli grad i državu. Neko mora snositi odgovornost zbog činjenice da je Sarajevo ostalo bez jednog od svojih ključnih javnih prostora. Građani imaju pravo znati ko je godinama dopuštao da se Skenderija dovede u stanje opasno po život i potpuno van funkcije.

Skenderija nije samo zgrada. Skenderija je simbol Sarajeva i mjesto kolektivne memorije generacija građana. Upravo zato je sramotno da se objekat od takvog značaja godinama ostavlja da propada, uprkos milionima javnog novca koji su bili na raspolaganju za njegovo održavanje i sanaciju.

Građani imaju pravo znati:

– Koliko je sredstava dodijeljeno Centru Skenderija u prethodnim godinama?

– Gdje je taj novac završio i zašto nije iskorišten za hitne sanacije?

– Ko je odgovoran što je objekat doveden u stanje opasno po život građana?

– Ko je ignorisao upozorenja o mogućem urušavanju i zašto ništa nije poduzeto?

– Ko će snositi posljedice zbog činjenice da je Sarajevo danas ostalo bez funkcionalnog centra sporta i kulture?

Funkcija direktora javnog preduzeća ne podrazumijeva samo davanje izjava nakon katastrofe. Ona podrazumijeva odgovornost, pravovremeno reagovanje i zaštitu javnog interesa.

Nedopustivo je da se godinama govorilo o značaju Skenderije, dok se istovremeno nijemo posmatralo njeno propadanje. Vrijeme je za odgovornost, konkretne poteze i hitnu sanaciju - poručili su iz ove stranke.