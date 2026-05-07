Dodik zaplakao dok je govorio o Bobanu Kusturiću: "Toliko je ljudi spasio, ali svoj život nije mogao"

– Ovo je trenutak koji oduzima dah, ne dozvoljava mi da kažem neku smislenu rečenicu. Bobana sam znao godinama, znao mnogo o njemu, porodici, prijateljima, ali ipak nisam znao da je išao ka tome. Mnoge sate sam proveo sa njim na nebu, bio siguran da je najbolji pilot – rekao je Dodik kroz suze.

Ne mogu da vjerujem da danas ovdje stojim i da bilo šta pokušavam da kažem, rekao je ovo kroz suze predsjednik SNSD-a Miliorad Dodik na komemoraciji načelniku Uprave za vazduhoplovstvo MUP RS Bobanu Kusturiću.

Nijedan svoj problem, nijednu muku, kaže Dodik, Kusturić nije iznosio.

– U svim teškim trenucima za svoj narod bio je tu. Stalno bi pričao o svojoj kćerki, toliko je imao ljubavi za nju. Toliko ljudi je spasio, posao težak, divan, ali častan, jer spasavati ljude samo mogu rijetki. Boban zaslužuje da mu se zahvalimo što je bio odlučan, hrabar, veličanstven u pomoći drugima, spašavanja života, ali svoj nije mogao spasiti. Neka ti je slava i laka naša srpska sveta zemlja. Nikada nije odvajao Republiku Srpsku od svoje porodice. Porodici poručujem da bude ponosna na njega. Slava ti – poručio je Dodik.

Kusturić će biti sahranjen danas u 14.00 časova na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci.

Tijelo Bobana Kusturića pronađeno je u utorak naveče pored njegove vikendice u banjalučkom naselju Česma. Uviđajem je utvrđeno da nema elemenata krivičnog djela u njegovom stradanju.

Kusturić je rođen 1974. godine. Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Predsjednik Republike Srpske odlikovao ga je Ordenom Miloša Obilića.

Boban Kusturić rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtjevale hitnu evakuaciju.

Јavnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre, čime su spaseni mnogi životi, navodi Srpska.info.