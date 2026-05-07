Kalaba: Zabranjeno političko oglašavanje i preuranjena politička kampanja

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) danas je, 7. maja, na sjednici usvojila odluku o raspisivanju Općih izbora, koji će se održati ove godine, u nedjelju 4. oktobra.

Nakon sjednice, održana je konferencija za medije na kojoj se javnosti obratio čelnik CIK-a Jovan Kalaba. On je na početku podsjetio da će se na izborima birati Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, Narodna skupština bosanskohercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednike RS-a i za deset skupština kantona u Federaciji BiH.

Kalaba je istaknuo da je CIKBiH danas usvojila o uputstva o rokovima i redoslijedu aktivnosti, podsjetio da svaki punoljetni državljanin BiH, s vađenjem lične karte biva upisan u centralni birački spisak (koji je zaključen s datum 6. maja u 24 sata), a da naši državljani, koji su u inostranstvu, ako se žele prijaviti da glasaju na izborima, mogu to učiniti do 21. jula 2026. na zvaničnoj internet stranici CIK-a putem portala e-izbori, gdje postoji korisničko uputstvo, koje je od danas dostupno.

Dodao je još da političke stranke i nezavisni kandidati od 8. do 22. maja podnose ovjere - elektronski putem, a da podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6 jula.

- Nakon što budu izvršene provjere i ovjere CIK će sve kandidatske liste do 20. augusta objaviti u službenim novinama i dnevnoj štampi - kazao je.

Kampanja počinje 4. septembra, a do tada je apsolutno zabranjeno političko oglašavanje i preuranjena politička kampanja. Kalaba je podvukao da CIK može sankcionisati političke subjekte zbog kršenja navedenog, ali i zbog širenja dezinformacija.

- Ovlašteni smo da pokrenemo postupak i izreknemo sankcije - kazao je Kalaba.

Potom je govorio da su uputili zahtjev da se odobri 24.3 miliona za Opće izbore, od toga 11 miliona za biračke odbore i 5 miliona za ugovore o djelu. Inače, prema odredbama Izbornog zakona, nadležne institucije sredstva moraju osigurati u roku od 15 dana od raspisivanja izbora, odnosno do 22. maja.

- Podsjećam i na ranije odobrena sredstva od 112 miliona za provođenje višegodišnjeg projekata za uvođenje novih tehnologija. CIK BiH je donijela odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, jučer smo s njima imali sastanak. Slijedi nam izazovan period, jer smo zbog dugotrajne procedure javne nabavke izgubili, ali vjerujem da ćemo na predstojećim izborima imati nove tehnologije - pojasnio je Kalaba.