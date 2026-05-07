Hadžiabdić otkrila kako će izgledati glasanje na izborima: Birači više neće upisivati X

Centralna izborna komisija BiH raspisala je danas Opće izbore u BiH za 4. oktobar. Novitet na izborima bit će način glasanja, uz upotrebu skenera za prebrojavanje glasova. CIK će u narednom periodu provesti detaljnu kampanju informisanja, a, u međuvremenu, danas je članica CIK-a Irena Hadžiabdić dala više detalja o novim tehnologijama.

- Dakle, koristit će se biometrijski aparati za dodatnu provjeru identiteta, tj. autentifikaciju svakog birača putem uzimanja otiska prsta. Na ovaj način se više ne može glasati za drugu osobu i za umrle osobe ili umjesto drugog lica, s drugim ličnim dokumentom. Osim ovoga, zahvaljujući tom aparatu, tokom dana statistike ne samo o izlaznosti već i o polnoj i starosnu strukturu birača - kazala je.

Glasačke kutije bit će povezane sa skenerima. Glasači će uzimati četiri listića (tri u Brčkom, op.pr), te ih ubacivati u glasačku kutiju koja je povezana sa skener aparatom i slijedi elektronsko brojanje svakog glasa. Svi ti podaci elektronski se transferiraju u CIK-u.

- Zahvaljujući ovome, prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta, javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlastima - kazala je Hadžiabdić, pa istakla da je zadržan i proces ručnog brojanja.

Rezultate ručnog brojanja evidentirat će se u obrazac, transferirati u određenu aplikaciju, a CIK će onda nakon objave prvih preliminarnih rezultata nekompletne rezultate objavljivati sukcesivno.

- Sav materijal općinske izborne komisije premještaju u glavni centar za brojanje, koji će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje, ako bude ogromna razlika u glasovima - ako se razlike ne mogu objasniti, ako nije došlo do neke slučajne omaške, obavezno se ide u proces ručnog brojanja svih glasačkih listića, a prevagnut će rezultat ručnog brojanja u glavnom centru gdje mi imamo potpuno kontrolu - kazala je.

Istakla je da je jako važno znati da se na listiću neće više upisivati X, već će glasači morati u potpunosti popuniti/obojati kružić političkog subjekta za koji budu glasali. Ovo će omogućiti da ne bude sumnji da li je aparat dobro skenirao glas ili ne.