Amel ef. Kozlić, glavni imam MIZ Rogatica za “Avaz”: Ono što se izgradi u ime Boga ne može se ni porušiti

Na današnji dan 1993. godine srušena je banjalučka Ferhadija, a odlukom Rijaseta IZ u BiH 7. maj se obilježava kao Dan džamija i džemata u BiH. Na prostoru Goraždanskog muftijstva tokom rata porušene su 72 džamije i više od 100 vakufskih objekata, uključujući mesdžide, turbeta, tekije, vakufske stanove i druge objekte. Na prostoru MIZ Rogatica porušeno je svih 18 džamija, a do danas ih je obnovljeno 17.

- Ostala je još samo centralna gradska, Arnaudija džamija, za koju imamo potpisan ugovor s TIKA-om. Nadamo se, neka to bude naša poruka iz Rogatice, da je ovo posljednji Dan džamija bez nje, da ćemo idući dočekati s uzdignutom Arnaudijom i da ćemo na taj način završiti obnovu kompletne infrastrukture MIZ Rogatica, koja je postojala do 1992. godine – kazao je za “Avaz” Amel ef. Kozlić, glavni imam MIZ Rogatica.

Planirana je i obnova Careve džamije, koja je porušena 1941. godine. Kozlić naglašava da tragovi rušenja trebaju ostati u prošlosti.

- Onima koji su mislili da se rušenjem kamenih zidova mogu izbrisati vjera i jedan narod u ovoj zemlji odgovaramo ljepotom naših obnovljenih džamija. Ono što se izgradi u ime Boga ne može se ni porušiti. Svaki obnovljeni minaret danas svjedoči o pobjedi graditelja nad rušiteljima, a rušenjem su posijali sjeme iz kojeg niče i više džamija nego što su oni porušili – ističe ef. Kozlić.

U okviru manifestacije Dan džamija i džemata, Uprava za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH u saradnji s Muftijstvom goraždanskim i MIZ Rogatica obilježava i 450 godina od izgradnje Šudžaudinove Čaršijske džamije u centru Rogatice i 295 godina Šudžaudinove Rogatičke medrese.

- 14. maja će u Čaršijskoj džamiji u Rogatici biti proučen tradicionalni zikr, kojeg Medžlis IZ Rogatica organizuje u saradnji s Tarikatskim centrom IZ, 15. maja prije džuma namaza u svim džematima na području Muftijstva goraždanskog bit će proučena hatma dova pred dušu Šudžaudinovu, a dan kasnije i mevlud u Šudžaudinovoj džamiji u Rogatici. Tokom godine planiramo da u saradnji sa Gazi Husref-begovom bibliotekom, napravimo izložbu slika rogatičkih džamija, koju priprema slikar Galib Lihić. Radi se o sedam džamija koje su do 1941. godine postojale u gradu Rogatici, a pored njihovih slika bit će urađeni i panoi s historijskim činjenicama o njima. Bit će organiziran i okrugli sto posvećen Rogatici u 16. stoljeću – kaže Kozlić.