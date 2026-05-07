Predstavnici Bošnjaka u RS pisali Vijeću sigurnosti: Vlasti RS provode posljednju fazu genocida

Zvaničnici iz bošnjačkog naroda iz RS uputili su pismo Vijeću sigurnosti i generalnom sekretaru UN-a, u kojem upozoravaju na diskriminaciju u jeziku, obrazovanju, zapošljavanju i javnom životu, te sistemsko kršenje Aneksa 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Pismo je upućeno uoči polugodišnje rasprave Vijeća sigurnosti UN-a o stanju u našoj zemlji, koja će biti održana 12. maja.

Kako saznajemo, zajedničko pismo i jedinstveni stavovi Bošnjaka predstavljaju i odgovor na pisma koje uoči svakog zasjedanja Vijeća sigurnosti šalju iz Vlade RS.

Presedan u svijetu

- Sada nas pokušavaju predstaviti kao radikalne islamiste ili kao sigurnosnu prijetnju u centru Evrope. Zato je nužno da reagujemo, ukažemo na stvarne probleme i obaveze iz Dejtonskog sporazuma. Žale se da smo sigurnosna prijetnja, dok nisu ispoštovali ni minimum ljudskih prava, od ravnopravnog zapošljavanja u institucijama, policijskim agencijama, jezika u školama, pa do crtanja murala i veličanja ratnih zločinaca, svega što mi živimo kao svakodnevnu diskriminaciju i represiju. I takva vlada sada se usudila da piše o Bošnjacima kao o potencijalnoj prijetnji. To nas je mnogo povrijedilo, jer Evropa i svijet znaju da smo evropski, civiliziran narod, koji nikome nije prijetnja – kaže za “Avaz” potpredsjednik RS Ćamil Duraković.

U pismu se ukazuje na nepoštivanje ljudskih prava Bošnjaka i Hrvata u RS kroz diskriminatorne propise i prakse u oblastima obrazovanja, policije i javne uprave, a zatražena je i reakcija Vijeća sigurnosti i OHR-a. Duraković kaže da režim u RS predstavlja historijski presedan u svijetu, jer institucionalno negira zločine i genocid i veliča ratne zločince.

- Vidite sve peripetije oko eventualnog puštanja na slobodu najvećeg ratnog zločinca iz rata u BiH. Vidite da se tu vlade nude da brinu o njemu. To je opasna prijetnja i ovo nije nikakva borba za prošlost, koja je dokazana na sudovima, već borba za budućnost. Ohrabrivanjem ovakvih stajališta stvarate pretpostavke za buduće genocide. Holokaust i genocid počinjeni su nakon što se prethodno stigmatiziralo i dehumaniziralo i toga nas je strah. Civilizovani svijet mora tome stati u kraj. Pozivamo visokog predstavnika da više ne konstatuju stanje, jer ga znaju, da se više ne brinu, jer znamo da su zabrinuti, nego da primijene ono što im je u Dejtonu dato kao obaveza i promptno spriječe ovakve pojave – ističe Duraković.

Primjeri diskriminacije

Poslanik u NSRS, Ramiz Salkić kaže da već godinama ukazuje da se u RS provodi sistemska diskriminacija.

- Puno je primjera. Znamo da je Vrhovni sud RS presudio da Bošnjaci imaju pravo na nacionalnu grupu predmeta, bošnjačka djeca u Vrbanjcima, opština Kotor-Varoš. Sud u Srebrenici je presudio da su djeca u Konjević-Polju u kontinuitetu diskriminirana. To vlast nikada nije ispoštovala. Puno je drugih primjera diskriminacije. Član 97. Ustava RS propisuje proporcionalnu zastupljenost u institucijama po popisu iz 1991. Vlast krši Dejtonski sporazum, Ustav, ljudska prava i provodi završnu fazu genocida kroz sistemsku diskriminaciju, veličanje ratnih zločinaca, stvarajući egzistencijalnu i sigurnosnu prijetnju po opstanak i život Bošnjaka u ovom dijelu BiH – kaže Salkić.

Potpisnici pisma

Pismo Vijeću sigurnosti UN-a potpisali su potpredsjednik RS Ćamil Duraković, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Edin Ramić, narodni poslanici iz reda bošnjačkog naroda u NSRS Ramiz Salkić, Amir Hurtić i Mirsad Duratović, te delegati iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS Armin Hamzić, Smail Mešić, Alija Tabaković, Adil Osmanović i Dževad Mahmutović.