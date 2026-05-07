Muftija banjalučki Ismail ef. Smajlović: Vraćamo džamije u našu stvarnost

Centralna manifestacija Rijaseta IZ u BiH, povodom Dana džamija, bit će upriličena danas u kompleksu nedavno obnovljene Dugalića džamije u Nevesinju, ali 7. maja u mislima svakog vjernika je banjalučka Ferhadija, porušena na današnji dan 1993. godine. Dan džamija se od 2000. godine i obilježava na ovaj datum, u znak sjećanja na rušenje više od 1.000 džamija, mekteba i vakufskih objekata tokom rata u BiH.

Poruka rušiteljima

Sinoć su u Banjoj Luci proučeni tevhid i hatma-dova pred dušu Murata Badića, ubijenog 7. maja 2001. tokom masovnog napada srpskih nacionalista na vjernike koji su prisustvovali postavljanju kamena temeljca za obnovu Ferhadije. Delegacija Medžlisa Banja Luka posjetila je porodicu Badić u Cazinu. Centralni program povodom Dana džamija danas će biti organiziran u Arnaudija džamiji.

- Mi koji radimo na promociji ljudskih vrijednosti kroz misiju imama u IZ želimo da podignemo vjerničku svijest svih, a naravno da smo primarno zaduženi za muslimane. Probat ćemo da kroz svaku našu aktivnost, pa i na Dan džamija, ukažemo na svetost obrednog prostora svima koji to žele čuti. Gradimo i podstičemo svijest graditelja, koji hoće da grade, a ne da ruše. Koji hoće da uspostavljaju ono što će funkcionirati, a ne da usporavaju – kazao je za “Avaz” banjalučki muftija Ismail ef. Smajlović.

Obnova svih 16 porušenih džamija u Banjoj Luci jasna je poruka rušiteljima. Komentirajući današnju situaciju, u kojoj se i dalje promoviraju takve politike, muftija Smajlović kaže da je to politički žargon s kojim živimo.

- Ne slažemo se s time, građani zaslužuju bolje, želimo kroz strukturu IZ odaslati poruku da je i moguće da bude bolje. Ne bih se bavio odgovorima na destruktivne komentare i politike, velikodržavne projekcije, malodušne destrukcije. Želimo ovdje, ono što koncept islama i jeste, afirmirati ljudske vrijednosti i vrlinu graditelja koju čestiti čovjek ovoga vremena pokazuje da ima – dodaje Smajlović.

Mladost odlazi

Obnova svake džamije, dodaje, srce mu dotiče i budi ponos, od Ferhadije do Aladže i svih drugih džamija. Muftija Smajlović podsjeća na činjenicu koja u medijima i nije mnogo zastupljena.

- Raduje me koliko su nemuslimani i 1993., kada je rušeno, pokazali svoje nezadovoljstvo. Nekidan smo postavili kamen temeljac i za obnovu Sahat-kule, evo svih 16 banjalučkih džamija, Aladže u Foči, Dugalića džamije u Nevesinju i svih drugih. Vraćamo ih u našu stvarnost. Imamo nemuslimane koji se ne slažu s destrukcijom, ali određeni mehanizmi su u rukama onih koji ni sa sobom, ni kroz sistem nisu raščistili, a, Boga mi, snose odgovornost zato što ne grade bolje sutra. Pogotovo za mladost koja odlazi s ovih prostora, ne samo iz ekonomskih razloga već i zbog takve retorike – ističe muftija banjalučki Ismail ef. Smajlović.

Do rata je u Banjoj Luci živjelo 28.558 muslimana, a na posljednjem popisu 2013. godine 7.681 građana izjasnilo se kao Bošnjaci. Pouzdanih podataka bez novog popisa nema.