Uvozimo radnike, dok domaći odlaze: Visoka nezaposlenost, a radne snage nedostaje

Bosna i Hercegovina suočava se sa sve izraženijim paradoksom tržišta rada dok su evidencije nezaposlenih i dalje visoke, poslodavci u ključnim sektorima poput građevinarstva, trgovine i ugostiteljstva ne mogu pronaći radnike. Ekonomski stručnjaci i predstavnici sindikata upozoravaju da problem nije u nedostatku ljudi, već u strukturalnim slabostima sistema i lošim uslovima rada koji radnike tjeraju iz zemlje. Loši uslovi Ekonomski stručnjak Davud Bećirović ističe da zvanične statistike često ne odražavaju stvarno stanje na terenu. - Visoka stopa nezaposlenosti na papiru često ne odražava realnost. Veliki broj ljudi je na biroima radi zdravstvenog osiguranja, dok u isto vrijeme rade „na crno“ ili sezonski u inostranstvu - kazao je Bećirović za “Dnevni avaz”.

Dodaje da obrazovni sistem dodatno produbljuje problem jer ne prati potrebe tržišta rada. - Obrazovni sistem proizvodi kadrove koje tržište ne traži, dok zanati decenijama nisu vrednovani društveno - pojasnio je. U sektorima poput građevinarstva i ugostiteljstva, ključni problem su uslovi rada i odnos prema radnicima. - Mnogima je nezaposlenost draža od rada u okruženju koje ne nudi dostojanstvo i sigurnost - upozorava Bećirović. Iako su plaće važan faktor, naglašava da one nisu jedini razlog odlaska radnika. - Plate su okidač, ali ne i jedini razlog. Ljudi biraju socijalnu sigurnost, zakonsku zaštitu, redovnost isplate i dostojanstvo - ističe. Sličan stav ima i Mersiha Ferhatović-Beširović iz Sindikata trgovine, koja naglašava da radnici u BiH teško mogu planirati budućnost. - Uslovi rada su ključni razlog, ali i činjenica da ljudi u BiH ne mogu planirati budućnost, ne samo zbog ekonomskih nego i političkih razloga - kazala je Beširović. Kratkoročno rješenje Zbog nedostatka radnika, poslodavci sve češće posežu za uvozom radne snage iz Azije, što, prema riječima stručnjaka, može imati ozbiljne posljedice. - Kratkoročno ovi radnici mogu spasiti sezonu i projekte, ali dugoročno postoji rizik da će masovni uvoz jeftine radne snage vještački držati plate niskim - upozorava Bećirović.

