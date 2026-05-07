Uvozimo radnike, dok domaći odlaze: Visoka nezaposlenost, a radne snage nedostaje

Bosna i Hercegovina suočava se sa sve izraženijim paradoksom tržišta rada dok su evidencije nezaposlenih i dalje visoke, poslodavci u ključnim sektorima poput građevinarstva, trgovine i ugostiteljstva ne mogu pronaći radnike.
Ekonomski stručnjaci i predstavnici sindikata upozoravaju da problem nije u nedostatku ljudi, već u strukturalnim slabostima sistema i lošim uslovima rada koji radnike tjeraju iz zemlje.
Loši uslovi
Ekonomski stručnjak Davud Bećirović ističe da zvanične statistike često ne odražavaju stvarno stanje na terenu.
- Visoka stopa nezaposlenosti na papiru često ne odražava realnost. Veliki broj ljudi je na biroima radi zdravstvenog osiguranja, dok u isto vrijeme rade „na crno“ ili sezonski u inostranstvu - kazao je Bećirović za “Dnevni avaz”.
Dodaje da obrazovni sistem dodatno produbljuje problem jer ne prati potrebe tržišta rada.
- Obrazovni sistem proizvodi kadrove koje tržište ne traži, dok zanati decenijama nisu vrednovani društveno - pojasnio je.
U sektorima poput građevinarstva i ugostiteljstva, ključni problem su uslovi rada i odnos prema radnicima.
- Mnogima je nezaposlenost draža od rada u okruženju koje ne nudi dostojanstvo i sigurnost - upozorava Bećirović.
Iako su plaće važan faktor, naglašava da one nisu jedini razlog odlaska radnika.
- Plate su okidač, ali ne i jedini razlog. Ljudi biraju socijalnu sigurnost, zakonsku zaštitu, redovnost isplate i dostojanstvo - ističe.
Sličan stav ima i Mersiha Ferhatović-Beširović iz Sindikata trgovine, koja naglašava da radnici u BiH teško mogu planirati budućnost.
- Uslovi rada su ključni razlog, ali i činjenica da ljudi u BiH ne mogu planirati budućnost, ne samo zbog ekonomskih nego i političkih razloga - kazala je Beširović.
Kratkoročno rješenje
Zbog nedostatka radnika, poslodavci sve češće posežu za uvozom radne snage iz Azije, što, prema riječima stručnjaka, može imati ozbiljne posljedice.
- Kratkoročno ovi radnici mogu spasiti sezonu i projekte, ali dugoročno postoji rizik da će masovni uvoz jeftine radne snage vještački držati plate niskim - upozorava Bećirović.
Beširović također smatra da takva praksa dodatno pogoršava položaj domaćih radnika.
- Umjesto da popravljamo uvjete za naše ljude, mi ih se odričemo jer ćemo ih “zamijeniti” onima koji će raditi za manje plaće i lošije uvjete – ističe Beširović.
Dodaje da su strani radnici trenutno realnost, ali da ne smiju biti dugoročna zamjena za domaću radnu snagu.
- U ovom momentu mi trebamo strane radnike, ali oni ne smiju biti zamjena za bh. radnike - kazala je.
Sagovornici upozoravaju da je ključni problem u percepciji radnika.
- Dokle god postoji opcija da poslodavci nađu “jeftinu” i “nijemu” radnu snagu, odnos prema radnicima se neće promijeniti - poručuje Beširović.
Zbog toga je, kako navodi, neophodno sistemski urediti tržište rada i osigurati jednaka prava za sve radnike.
Potrebne hitne reforme
Rješenja, prema riječima stručnjaka, zahtijevaju duboke reforme od smanjenja poreza na rad i povećanja plaća, do modernizacije privrede i jače zaštite radničkih prava.
- Treba osigurati rast plaća sa troškovima života koji će biti obaveza, a ne dobra volja poslodavca - naglašava Beširović.
Bećirović dodaje da bez ulaganja u tehnologiju i modernizaciju privrede nema dugoročnog rješenja.
- Moj savjet poslodavcima je da ulažu u modernizaciju i automatizaciju umjesto oslanjanja na jeftinu radnu snagu - istakao je.
Začarani krug bez jasne strategije
Bez jasne strategije razvoja domaćih kapaciteta, Bosna i Hercegovina ostaje zarobljena u začaranom krugu, odlaska domaćih radnika i istovremenog uvoza stranih.