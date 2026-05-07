Forto: Moguće olakšice za vozače kroz izmjene hrvatskog Zakona o strancima

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto danas je u zgradi institucija BiH predvodio sastanak Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s problemom boravka bh. vozača u Schengen zoni na kome su razmatrana brojna operativna pitanja koja direktno utiču na sektor međunarodnog transporta.

Forto je istakao da je riječ o radnom sastanku fokusiranom na konkretna rješenja, naglasivši da Radna grupa, osim osnovnog zadatka da olakša prijevoznicima boravak u Schengen prostoru, također ima ovlaštenje od Vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima, poput povrata akciza, popusta na putarine, te špediterskih procedura i odnosa s carinskim službama.

Forto je rekao da je učesnike sastanka izvjestio o razgovorima između predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto i premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, te da, kako je rekao Forto, postoji mogućnost uvođenja određenih olakšica za vozače iz BiH.

- Rečeno nam je da bi kroz izmjene Zakona o strancima Republike Hrvatske mogla biti uvedena posebna vrsta viznog režima za vozače u međunarodnom transportu. Zakon je trenutno u proceduri, ali još ne možemo govoriti o detaljima niti o vremenskom okviru njegove primjene - istakao je Forto.

Zaključak Radne grupe, kako je dodao, ponovo je da se insistira na direktnim razgovorima s hrvatskim vlastima kako bi se pitanje sistemski riješilo.

Dio sastanka bio je posvećen i carinskim procedurama i nedostatku kadra, a jedan od zaključaka, kako je naveo Forto, odnosio se na nedovoljan broj carinskih službenika, što usporava procese, posebno u periodima pojačanog prometa i godišnjih odmora.

- Podnijet ću zvanično inicijativu Vijeću ministara da se budžetira i da se riješi ovaj problem, jer to je nešto što Vijeće ministara može uraditi – istakao je Forto.

Predstavnik Konzorcija Logistika BiH Zijad Šarić izjavio je da su došli do saznanja da “Brisel neće mijenjati stav o boravku vozača u EU do 90 dana u periodu od 180 dana”.

- Tako da je jedina mogućnost koja nam preostaje bilateralno dogovaranje, kao što je i u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što su Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija i nadamo se da će to uroditi plodom – rekao je Šarić.

Naglasio je da su već pokrenute određene inicijative, posebno u Hrvatskoj, koje se odnose na osnivanje podružnica za prijevoznike iz BiH.

Dodao je da je zatraženo da učestvuju u razgovorima o modelima i načinima za rješavanje problema, kako bi se jasno definisali uslovi poslovanja u državama EU.

Šarić je istakao i potrebu jačanja konzularne zaštite vozača, zapošljavanja dodatnih carinika, te uređenja rada špedicije kako bi se smanjile gužve na graničnim prelazima.