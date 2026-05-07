HSP poziva Plenkovićevu vladu da preispita pitanje državljanstva Slavena Kovačevića

Navode kako njegova kandidatura za hrvatskog člana Predsjedništva BiH predstavlja pokušaj zaobilaženja ustavnog poretka

M. Až.

prije 2 dana

HSP Bosne i Hercegovine pozvao je Vladu Hrvatske da hitno preispita pitanje državljanstva Slavena Kovačevića, navodeći kako njegova kandidatura za hrvatskog člana Predsjedništva BiH predstavlja pokušaj zaobilaženja ustavnog poretka.

U saopćenju upućenom premijeru Andreju Plenkoviću i članovima hrvatske vlade, iz HSP-a BiH poručili su da Hrvatska, kao potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, ima političku, historijsku i moralnu obavezu štititi ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

- Poštovani predsjedniče Vlade gospodine Plenkoviću i članovi Vlade Republike Hrvatske, obraćamo vam se u ime Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine, zabrinuti za očuvanje ustavnog poretka i političke ravnoteže u Bosni i Hercegovini, utemeljene na načelima Daytonskog mirovnog sporazuma. Republika Hrvatska, kao potpisnica i jamac Daytonskog sporazuma, ima ne samo političku, već i povijesnu i moralnu obvezu štititi ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Upravo iz te uloge proizlazi odgovornost da reagira u trenucima kada se pokušava narušiti temeljno načelo legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda.

"Zaobilaženje ustavnog poretka"

Kandidatura Slavena Kovačevića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH predstavlja ozbiljan pokušaj zaobilaženja ustavnog poretka. Riječ je o osobi koja je pred Europskim sudom za ljudska prava nedavno nastupala kao pripadnik „ostalih“, da bi se sada izjašnjavala kao Hrvat s ciljem ostvarivanja političke kandidature. Posebno zabrinjava činjenica da se ranije izjašnjavao i kao pripadnik srpskog naroda, pri čemu je također ostvarivao političku korist, što dodatno potvrđuje obrazac manipulacije nacionalnim identitetom u političke svrhe.

Takvo ponašanje smatramo očitom manipulacijom identitetom, izbornim inženjeringom i pokušajem da se hrvatskom narodu ponovno uskrati pravo na izbor legitimnog predstavnika.

Ovakvi postupci izravno ugrožavaju povjerenje u izborni proces i prijete ponavljanjem već viđenih scenarija u kojima hrvatski narod ostaje bez autentičnog političkog predstavljanja u najvišim institucijama Bosne i Hercegovine.

"Narušavanje legitimnog predstavljanja"

Stoga pozivamo Vladu Republika Hrvatska da, u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlasti, hitno preispita pitanje državljanstva Slavena Kovačevića. Ukoliko ustraje u kandidaturi kojom se narušavaju prava hrvatskog naroda u BiH, smatramo opravdanim razmotriti i mjere oduzimanja državljanstva, kao i trajne zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku, sukladno važećim propisima.

Također, pozivamo Republiku Hrvatsku da kroz svoj politički i diplomatski utjecaj unutar Europske unije učini sve kako bi se spriječilo ponovno narušavanje načela legitimnog predstavljanja, te osiguralo da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima pravo izabrati svog istinskog i legitimnog člana Predsjedništva.

HSP BiH jasno poručuje: zaštita ustavnih prava hrvatskog naroda nije pitanje dnevne politike, već temeljno nacionalno i demokratsko pitanje koje zahtijeva odlučnu i pravovremenu reakciju - navodi se u saopćenju HSP.a BiH.

