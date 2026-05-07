Mirza Doglod, Mirzet Ćorić i Zejnil Mujezinović rade izazovan posao: Odvažni majstori vezani užetom ukrašavaju munaru visoku 45 metara

Među 613 porušenih džamija, 218 mesdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata u agresiji na BiH je i džamija u Grapskoj kod Doboja pogođena tenskovskom granatom, pa minirana 11. maja 1992. godine, nakon pada velikog i bogatog naselja.
Nakon povratka mještana na svoja porušena ognjišta 2001. godine, vrijedne džematlije su se dale na izgradnju nove džamije, koja se za nepunu godinu uzdigla s munarom višom od 45 metara.
Opušten rad
Munaru je sagradio čuveni majstor Kruško iz Miljanovaca. Ove godine Grapšćani su odlučili „osvježiti“ munaru kvalitetnijim materijalima, te je ukrasiti fugama, a posao je povjeren Mirzi Doglodu (36) i pomoćnicima Mirzetu Ćoriću i Zejnilu Mujezinoviću iz Zenice.
Na licu mjesta bio je i reporter „Dnevnog avaza“ i uvjerio se u sposobnost i odvažnost trojice mladića, kojima rad na visinama, vezani užetom, nije predstavljao osjećaj adrenalina, već opušten rad uz sve mjere zaštite. Majstori iz Zenice se ne penju uz munaru, već na vrh munare stignu unutrašnjim stepenicama, pa se s najosnovniim materijalom i alatom uz pomoć specijalnog užeta i druge opreme spuštaju niz munaru, izvodeći fine i kvalitetne radove.
- Jedno vrijeme sam radio u Njemačkoj, pa se vratio u svoju Bosnu. Nakon izvjesnog vremena otvorio sam građevinski obrt za sanaciju objekata na visinama, prvenstveno za munare, visoke fabričke odžake, ukrašavanje, izvlačenje fuga, jednostavno tamo gdje drugi ili ne smiju ili neće. Mi radimo bez skele, čija je montaža i demontaža skupa, uz pomoć užeta (konopa) kojim se vežemo i bezbjedno radimo. Posao jeste specifičan, na visinama si, malom prostoru, ali vezani vrhunskom profesionalnom opremom i problema nema - kaže Doglod za „Avaz“.
Najveći izazov
Ovaj vješti i odvažni 36-godišnjak ističe da je do sada sanirao više od 50 munara u BiH. Munara se prvo očisti od oštećenja od padavina, potom se očisti od mahovine, premaže grundom (emulzijom), a onda farba.
Munara u Grapskoj je ukrašena i fugama. Najveći izazov bili su radovi na 300 metara visokom fabričkom dimnjaku u Termoelektrani Kakanj, ali i poslovi na vijaduktima na Koridoru Vc. Poslije Grapske na redu je sanacija munare u Turbetu kod Travnika.
Posla ima, ali je težak, izazovan, pa ove momke na visinama nebu pod oblake, dok rade, obično posmatra veliki broj radoznalih ljudi i svi im se dive na hrabrosti.