Detalji prevare teške 100.000 KM: Primale penziju mrtvog čovjeka 17 godina

Direktor Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (PIO RS) Mladen Milić otkrio je kako je tekla nevjerovatna prevara u vezi sa penzijom koja je Fond koštala 100.000 KM.

Kako je počela višegodišnja prevara sa penzijom?

Milić objašnjava da je prevara trajala punih 17 godina.

Sve je, kako kaže, počelo 2001. godine kada je jedan korisnik ostvario pravo na penziju.

"Dao je punomoć izvjesnoj gospođi u Banjaluci, a zatim odselio u SAD. S obzirom na to da je imao prijavljeno prebivalište u Banjaluci, nije imao obavezu dostavljanja potvrde o životu", počinje nevjerovatnu priču Milić.

Kako dalje navodi gospodin je preminuo još 2008. godine u Americi.

"Mi smo to saznali tek krajem 2025. godine. Sve to vrijeme penzija je isplaćivana punomoćnici", navodi on.

Ko je nastavio da prima novac nakon smrti punomoćnice?

Šokantno je, naglašava prvi čovjek Fonda PIO RS, da je i ta punomoćnica preminula 2013. godine.

"Isplatu je nastavila da prima njena kćerka, dok se korisnik prava u našem sistemu vodio kao živ“, kaže Milić za BL portal.

Prevara je otkrivena tek nakon ostavinske rasprave i diplomatske prepiske preko konzulata u SAD i Ministarstva inostranih poslova, kada je umrlica konačno unesena u banjalučke knjige. Fond je odmah podnio krivičnu prijavu.

"Kćerka koja je nastavila da prima novac angažovala je advokata i nudila nagodbu da dug vraća u ratama. Međutim, naš stav je jasan – ona to mora izmiriti jednokratno", navodi Milić i dodaje:

"Iako je već uplatila oko 15.000 KM, to ne umanjuje njenu odgovornost za svjesnu zloupotrebu sistema".

Dalje priča da je to za sada najveći utvrđeni iznos.

"Naravno, ima i drugih manjih iznosa, od nekoliko hiljada do nekoliko desetina hiljada KM", kaže Milić.

Koja nova pravila uvodi Fond PIO RS?

Podsjećamo, ovaj slučaj bio je alarm za uvođenje novih, rigoroznih pravila koja su na snagu stupila 1. maja. Fond je donio odluku da sve stare punomoći prestanu da važe, te da se isplate ubuduće regulišu isključivo između banaka (ili pošta) i punomoćnika, uz stroži nivo kontrole.

Rezultati analiza su poražavajući. Od 2.398 penzionera koji su penziju primali preko punomoćnika, trenutno je 129 potpuno isključenih iz isplate jer nisu dostavili nijedan dokaz da su živi.

"Već ulazimo u treći mjesec obustave isplate i bojim se da će se konačna cifra završiti na oko 80 do 100 korisnika koji su preminuli u ranijem periodu, a čiju smrt niko nije prijavio kako bi nastavili da podižu novac", ističe Milić za BL portal.

Kako PIO RS planira spriječiti buduće prevare?

Kako bi se zloupotrebe trajno eliminisale, Fond PIO intenzivno radi na digitalizaciji i elektronskoj razmjeni podataka o činjenici nastupa smrti.

Ovakvi sporazumi već funkcionišu sa Federacijom BiH, Srbijom, Hrvatskom, Slovenijom, Crnom Gorom i Sjevernom Makedonijom.

"Od 1. jula bi trebalo da profunkcioniše razmjena sa Austrijom, a u proceduri su sporazumi sa Australijom i Njemačkom", navodi direktor Fonda.

Cilj je, dodaje Milić, da potpišemo sporazume sa svim državama sa kojima BiH ima ugovor o socijalnom osiguranju.

"Time bismo u potpunosti eliminisali potrebu za dostavljanjem potvrda o životu, ali i mogućnost da bilo ko vara sistem decenijama", zaključuje Milić za BL Portal.