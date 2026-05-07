BEZ DILEME

Travnička SDA jednoglasno donijela odluku o prijedlogu kandidata za Predsjedništvo BiH

Izvršni odbor Općinske organizacije SDA Travnik na sjednici održanoj 6. maja 2026. godine, donio je jednoglasnu odluku, saopćili su

Bakir Izetbegović. Fena

M. Až.

prije 2 dana

Travnička organizacije Stranke demokratske akcije (SDA) saopćila je da su donijeli odluku o tome koga predlažu kao kandidata za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na Općim izborima u oktobru.

- Izvršni odbor Općinske organizacije SDA Travnik na sjednici održanoj 6. maja 2026. godine, donio jednoglasnu odluku kojom se za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka predlaže predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović - saopćili su iz SDA Travnik.

Prijedlozi SDA-ovih organizacija s terena bit će dostavljani do sljedeće sedmice, tačnije do sjednice stranačkog Predsjedništva koja će biti održana 15. maja. Tada bi trebalo biti saopćeno ime SDA-ovog kandidata. 

# SDA
# TRAVNIK
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (21)
