Boro Stjepanović, bh. glumac i reditelj, slavi 80. rođendan

Na današnji dan 1946. godine, u Varešu je rođen Borislav Boro Stjepanović, bosanskohercegovački glumac i reditelj. Režirao je u pozorištima u Sarajevu (Otvorena scena OBALA, Kamerni teatar 55), Mostaru i Podgorici. Odigrao je biljantne uloge u televizijskim serijama: “Građani sela Luga”, “Filip na konju”, “Osma ofanziva”, “Volim i ja narandže”, “Oriđinali”, “Viza za budućnost”, “Naša mala klinika”, “Lud, zbunjen, normalan”... Glumio je u više od pedeset filmova, među kojima su najpoznatiji: “Andra i Ljubica”, “Bife Titanik”, “Sjećaš li se Dolly Bell?”, “Ko to tamo peva”, “Čudo neviđeno”, “Miris dunja”, “Kuduz”, “Gluvi barut”, “Urnebesna tragedija”, “Ničija zemlja”, “Ovo malo duše”… Pedagoškim radom počeo se baviti 1971. godine, asistirajući na predmetima Dikcija (1971. – 1973.) i Gluma (1976. – 1981.), na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Učestvovao je u osnivanju Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je radio kao profesor od 1981. do 1992.godine. Jedan je od osnivača Fakulteta dramskih umjetnosti u Cetinju, u Crnoj Gori.

Antoan Loren Lavoazje . Wikipedia.org

Pogubljen francuski hemičar Antoan Loren Lavoazje 1794. - Na giljotini pogubljen francuski hemičar Antoan Loren Lavoazje (Antoine-Laurent de Lavoisier), jedan od tvoraca moderne hemije, poslije suđenja održanog istog dana, na kojem je njega i još 27 optuženih revolucionarni sud osudio na smrt kao "zastupnika ubiranja kraljevskog poreza". Lavoazje je otkrio da je vazduh smjesa kiseonika i azota, dokazao da je voda spoj kiseonika i vodonika, utvrdio značaj kiseonika za sagorijevanje i oksidaciju, postavio Zakon o neuništivosti materije, izradio niz novih metoda za kvantitativnu hemijsku analizu. Spalivši dijamant, dokazao je da je kristalizirani ugljenik. 1828. - Rođen švajcarski filantrop Anri Dinan (Henri Dunant), tvorac ideje o Crvenom krstu, jedan od osnivača Međunarodnog komiteta Crvenog krsta 1863., dobitnik Nobelove nagrade za mir 1901. Iskustvo iz bitke kod Solferina 1859., kad je organizirao pomoć ranjenicima, navelo ga je da 1864. predloži konvenciju prema kojoj se u ratu moraju poštedjeti bolesni i ranjeni i sanitetsko osoblje. Pao je u zaborav i bijedu i tek u dubokoj starosti doživio je priznanje za ogroman filantropski rad. Kao priznanje za izuzetnu službu u radu Crvenog krsta, 1965. je ustanovljena "Medalja Anri Dinan", najviše odlikovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Djela: "Sjećanje na Solferino", "Međunarodno bratstvo i milosrđe za vrijeme rata". 1873. - Umro engleski filozof i ekonomista Džon Stjuart Mil (John Stuart Mill), jedan od tvoraca liberalne političke teorije. U logici je usavršio istraživanja uzročnih odnosa među pojavama, a u etici zastupao utilitarizam. U ekonomiji je posljednji značajan predstavnik engleske klasične škole - poznat je po teoriji troškova proizvodnje. Njegovo najznačajnije djelo je "O slobodi". Ostala djela: "Sistem logike", "Utilitarizam", "O predstavničkoj vladi", "Principi političke ekonomije", "Ogist Kont i pozitivizam", "Potčinjenost žena"… 1880. - Preminuo francuski pisac Gistav Flober (Gustave Flaubert), jedan od osnivača francuskog realizma, sjajan stilist. Bio je pesimist, skeptik i nepristrasan posmatrač činjenica, protivnik građanskog licemerja. Romanom "Gospođa Bovari" uznemirio je javnost i optužen je za povredu javnog morala. Ostala djela: romani "Buvar i Pekiše", "Sentimentalno vaspitanje", "Salambo", "Iskušenje svetog Antonija", dva pozorišna komada i više novela te obimna "Prepiska".

Pol Gogen . Wikipedia.org