Energoinvest: Okupljamo ključne partnere u procesu spašavanja i razvoja Nove Željezare Zenica

Nakon učešća na velikoj međunarodnoj konferenciji Three Seas u Dubrovniku, na kojoj je potpisan međudržavni sporazum o Južnoj interkonekciji, delegacija Energoinvesta aktivnosti je nastavila i tokom 41. Međunarodne naučno-poslovne konferencije u Opatiji.

Niz sastanaka

Na marginama skupa je održan niz sastanaka s ključnim partnerima iz regiona čija će uloga biti od posebnog značaja u procesu restrukturiranja, konsolidacije i buduće revitalizacije Nove Željezare Zenica, saopćeno je iz kompanije Energoinvest.

Tokom sastanaka otvorena su pitanja izazova s kojima se suočava industrijski sektor, ali i mogućnosti kreiranja novih poslovnih modela koji bi omogućili dugoročnu stabilizaciju proizvodnje, očuvanje logističkih i transportnih tokova te zaštitu radnih mjesta vezanih za kompletan privredni sistem.

Iz Energoinvesta podsjećaju da su prethodno održani sastanci s predstavnicima Razvojne banke Federacije BiH, Željeznica Federacije BiH i predstavnicima reprezentativnih sindikata te su predstavljeni aktivnosti i vizija budućeg razvoja i stabilizacije Nove Željezare Zenica.

Bitan aspekt cijelog procesa je i zvanični dopis Uprave Luke Ploče d.d., dostavljen kompaniji Energoinvest nakon održanih sastanaka, kojim je iskazana podrška aktivnostima usmjerenim ka očuvanju poslovanja Nove Željezare Zenica te stabilnosti privrednog sistema Federacije Bosne i Hercegovine.

U dopisu je između ostalog navedeno da očuvanje proizvodnje čelika i stabilnosti poslovanja Željezare Zenica nadilazi značaj jednog privrednog subjekta, da se radi o važnom industrijskom sistemu čije poslovanje direktno utiče na željeznički, logistički i transportni sektor, kao i ukupnu ekonomsku stabilnost i očuvanje radnih mjesta u regionu.

Spremnost za nastavak razgovora

Iz Uprave Luke Ploče naglašena je spremnost za nastavak razgovora i definisanje održivih modela saradnje od zajedničkog interesa, uz uvjerenje da se partnerskim pristupom, institucionalnom podrškom i međusobnim razumijevanjem mogu pronaći kvalitetna i dugoročna rješenja.

- Danas vidimo jasnu spremnost svih uključenih strana da naprave dodatni iskorak kako bi ova priča dobila svoju budućnost, pokrenula novi razvoj privrede i sačuvala radna mjesta ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u zemljama regiona uključujući i Republiku Hrvatsku. Dopis naših partnera iz Luke Ploče to najbolje potvrđuje - izjavio je direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić.

Energoinvest će nastaviti aktivnosti na okupljanju domaćih i regionalnih partnera s ciljem stvaranja održivog industrijskog modela koji će omogućiti novu razvojnu perspektivu za Novu Željezaru Zenica i kompletan privredni sistem Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Energoinvesta.