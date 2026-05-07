Soreka povodom Dana Evrope: BiH rizikuje gubitak prilika ako vlasti ne ubrzaju reformski put

Povodom Dana Evrope i obilježavanja 30 godina djelovanja Evropske unije u Bosni i Hercegovini, večeras je u prostorijama Ureda Evropske unije u Sarajevu održan svečani prijem kojem su prisustvovali brojni domaći i međunarodni zvaničnici, diplomate i predstavnici javnog života.

Tokom obraćanja, ambasador Luiđi Soreka (Luigi Soreca), šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU, poručio je da Dani Evrope predstavljaju poziv na zajedničku izgradnju sigurnije i održivije budućnosti, ali i nastavak procesa proširenja Evropske unije, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Poziv na akciju

- Evropski dani ostaju poziv na akciju za izgradnju bolje, sigurnije i održivije Evrope, kao i zaštitu zajedničkih principa. To je i poziv na kompletiranje Evropske unije kroz proširenje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ove godine obilježavamo 30 godina prisustva EU u BiH. Evropska unija je 1996. godine otvorila svoje predstavništvo u Sarajevu kako bi koordinirala pružanje neophodne pomoći. Od tada je EU ostala lojalan partner i bila solidarna s građanima BiH.

Bili smo uz BiH i kada su katastrofalne poplave pogodile zemlju 2014. i 2024. godine. Pomagali smo i tokom pandemije Covida-19 kroz isporuku opreme za spašavanje života. Nastavili smo pomagati i nakon rasta cijena izazvanog ruskim napadom na Ukrajinu. Ulažemo u socioekonomske reforme i pripremu BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

EU nije nešto daleko. Čak 73 posto trgovine i 60 posto direktnih stranih investicija dolazi iz Evropske unije. To pokazuje koliko je EU važna za BiH, ali i koliko je BiH važna za Evropsku uniju. Zajedno smo jači i možemo ostvariti bolje rezultate. To život građana čini lakšim, a budućnost izvjesnijom.

Rizik za BiH

Ne možemo više željeti članstvo BiH u Evropskoj uniji nego njeni lideri. Za neke odluke vlastima treba više vremena nego što bismo željeli.

Ako vlasti BiH ne budu brže poduzimale mjere na evropskom putu, rizikuju gubitak novih prilika i finansijskih sredstava. Svako odgađanje uspostavljanja vladavine prava predstavlja rizik za Bosnu i Hercegovinu.

Veći pristup tržištu Evropske unije ključan je za privrednike iz BiH, kao i članstvo u SEPA sistemu za građane. Ono što trenutno nedostaje jeste konkretnija akcija domaćih vlasti. Vrijeme je da vlasti u BiH pokažu istu odlučnost kakvu je pokazala fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine - poručio je Soreka.