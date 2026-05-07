Crnadak ozvančio raskol s Stanivukovićem: Na izbore izlazi sa strankom PDP Republike Srpske

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak saopćio je danas da će na predstojećim izborima nastupiti sa strankom PDP Republike Srpske, čime je i zvanično potvrđen raskid s PDP-om koji je u međuvremenu postao dio Pokreta Sigurna Srpska pod vodstvom Draška Stanivukovića.

Obraćajući se ispred Banskog dvora u Banjoj Luci, Crnadak je poručio da je upravo u toj zgradi prije gotovo 27 godina nastao PDP.

- Danas je PDP-a sve manje, gotovo da ga nema od prošlog oktobra. Tu su sada neki drugi ljudi, s drugačijim idejama, ciljevima i načinom djelovanja koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka s nama. Simbolično smo danas ovdje jer sam ispunio jedno veliko obećanje koje mi mnogo znači. Danas se raspisuju izbori u BiH i mi izlazimo na izbore. PDP Republike Srpske bit će na glasačkom listiću u oktobru - rekao je Crnadak.

Zahvalio Ivaniću

Posebno je zahvalio Mladenu Ivaniću, za kojeg je rekao da je bio jedan od osnivača PDP-a i da nije pristao na gašenje ideje koju je stvarao.

- PDP Republike Srpske na izbore izlazi s ciljem da doprinese promjeni društva. Želimo poštenu, snažnu, razvijenu i modernu Republiku Srpsku. Ne trebaju nam kraljevi, carevi ni autokrate. Ne želimo idolopoklonstvo. Potrebno je urediti društvo tako da institucije budu iznad pojedinaca i da se više nikada ne pita samo jedan čovjek za sve - naveo je Crnadak.

Dodao je da će nova politička opcija koristiti dosadašnji logo PDP-a, zahvalivši Goranu Milojeviću koji je, kako kaže, bez zadrške ustupio pravo na njegovo korištenje.

Prvi zadatak

Crnadak je istakao da je prvi zadatak prikupljanje 5.000 potpisa podrške kako bi stranka mogla zvanično učestvovati na izborima.

- Do oktobra ćemo sigurno biti jedan od glavnih stubova opozicije, a nakon izbora i jedan od stubova nove vlasti. Potrebne su suštinske promjene, a ne samo zamjena ljudi koji će nastaviti iste koruptivne šeme, nepotizam i bahatost. To nećemo dozvoliti - poručio je.

Naglasio je i da PDP Republike Srpske neće voditi skupe kampanje niti se oslanjati na "namještene osmijehe i videosadržaje", već na znanje i političku odlučnost.

- Republici Srpskoj će biti bolje tek kada sadržaj i suština budu važniji od forme - zaključio je Crnadak.

Na kraju je najavio i sastanak sa predsjednikom SDS-a, ističući da PDP Republike Srpske na izbore izlazi s ciljem potpunog političkog preokreta u ovom entitetu.