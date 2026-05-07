OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

Muškarac optužen da je prevario banku: Dostavio lažne dokumente kako bi dobio kredit od 50.000 KM

Na osnovu tako dostavljenih podataka, odobren mu je kredit, dozvoljeni minus i kreditna kartica, nakon čega je podigao ukupno 48.000 KM

Fena

M. Až.

prije 2 dana

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Antonija Mrnjavca zbog krivičnog djela obmane pri dobijanju kredita ili drugih bankarskih pogodnosti.

Antonio Mrnjavac se tereti da je u oktobru 2024. godine jednoj banci u Bosni i Hercegovini dostavio lažne podatke i falsifikovanu dokumentaciju s ciljem da ostvari kredit i druge finansijske pogodnosti.

- Optuženi je uz zahtjev za kredit u iznosu od 50.000 KM priložio falsifikovane potvrde o zaposlenju i platama iz JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine - Termoelektrana Kakanj, iako je bio nezaposlen i nije imao otvorene račune u bankama koje je naveo - navedeno je u optužnici Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Na osnovu tako dostavljenih podataka, odobren mu je kredit, dozvoljeni minus i kreditna kartica, nakon čega je podigao ukupno 48.000 KM, čime je banci pričinjena šteta u tom iznosu.

Iz Tužilaštva su naveli da će optužbe dokazivati izvođenjem oko 100 materijalnih dokaza tokom postupka.

