Stanje na putevima: Duga kolona na graničnom prelazu Gradiška

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je u jutarnjim satima smanjena zbog magle. U južnim krajevima zemlje, kolovoz je suh. S obzirom na završetak radne sedmice, tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima gradskim centrima i graničnim prelazima.

Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A-1 Lepenica-Sarajevo zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev, dvosmjerno.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama: Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (preko mosta Hercegovina), zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez (FIS)-Kaonik, od 08 do 15 sati vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz moguće kraće obustave.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Danas će se, u vremenu od 08 do 16 sati, izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova.

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.