SDA u Sarajevu predložila Bakira Izetbegovića za kandidata za Predsjedništvo BiH

U objavi na Facebooku, KO SDA KS je navela i da je kandidatura podržana jednoglasno i uz podršku nižih organizacija u kantonu.

- Prijedlogu Kantonalne organizacije prethodile su jednoglasne kandidature svih općinskih organizacija SDA s područja Kantona Sarajevo - napisali su u objavi.

Tako je predsjednik SDA sada dobio zvaničnu podršku dvije kantonalne organizacije za kandidaturu na predstojećim izborima, nakon što je isto uradila i stranačka organizacija u Tuzlanskom kantonu.

Ipak, zvanična odluka o kandidatu SDA još nije donesena.

Svaka kantonalna organizacija stranke ima pravo da kandiduje jednu osobu za ovo mjesto, a zatim će organi stranke donijeti konačnu odluku, koja bi se trebala donijeti do sredine maja, kada je finalni rok za ovjeru kandidata na predstojećim izborima.

Bakir Izetbegović je već bio u Predsjedništvu BiH, od 2010. do 2018. godine. Bio je kandidat SDA i na prethodnim izborima održanim 2022. godine, ali je na kraju izgubio od aktuelnog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, koji je već obznanio svoju kandidaturu za drugi mandat na ovom mjestu.