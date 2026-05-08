Uprava ViK-a legalizuje nezakonite radnje: Građanima prijeti kontaminacija vode

Još u februaru ove godine „Avaz“ je pisao o opasnim i sumnjivim radnjama u KJKP Vodovod i kanalizacija koje su u vezi sa sistematizacijom koja krši Statut preduzeća, ali i namještanjem konkursnih procedura i zapošljavanjem mimo zakona i pravilnika.

Prema informacijama koje smo dobili od izvora poznatih redakciji, a koji su uposlenici ViK-a, u ponedjeljak 27. aprila ljudi koji upravljaju ViK-om, a koji su kadrovi NiP-a, u pokušaju da legalizuju sve ono što je rađeno u prethodnom periodu usvojili su novi Statut preduzeća. Ovim aktom pokušava se retroaktivno ozakoniti sistematizacija i reorganizacija koja je provedena, a koja je kršila važeći Statut.

Lični interesi

Prema dopisu Sindikata radnika ViK-a od 8. aprila, koji je upućen predsjedniku Vlade KS, ministrima, kao i skupštinskim zastupnicima, jasno je rečeno da reorganizacija predstavlja centralizaciju moći u Sektoru investicija na čijem čelu se nalazi Nermin Kapidžija, inače kadar NiP-a.

- Ako se uzme u obzir da je izvršni direktor tog sektora reimenovan devet mjeseci prije isteka mandata, jasno je da privatni interes nadilazi javni – navedeno je u dopisu.

Osim što ovakva sistematizacija predstavlja grubo kršenje Statuta preduzeća, opasnost je po javno zdravlje.

Prema stručnom mišljenju iz Laboratorije za kontrolu kvaliteta, u čijem posjedu je „Avaz“, ista nikako ne bi trebala biti u nadležnosti Sektora za investicije i tehničke poslove, kako je predviđeno novom sistematizacijom, jer se time ugroža neovisnost i nepristrasnost i može imati nesagledive posljedice po zdravlje građana.

Opasnost za građane

- Objedinjavanje održavanja vodovodne i kanalizacione mreže u jedno odjeljenje nije prihvatljivo jer radnici koji rade na održavanju kanalizacije i mehanizacija koja radi na održavanju kanalizacione mreže ne smiju ni u kojoj situciji dolaziti u dodir s instalacijama pogona vodovod. Samo jedna situacija u kojoj bi došlo do kontaminacije vode u vodovodnom sistemu usljed indirektnog kontakta s fekalijama bi dovela do pojave epidemije i do nesagledivih posljedica – navodi se u primjedbi Laboratorije na prijedlog sistematizacije radnih mjesta.

Ovo je samo jedno, ali po građane najopasnije, pitanje o radu ViK-a. Prema riječima uposlenika, u preduzeću su na snazi brojne nezakonite radnje kao što su zapošljavanja mimo pravila konkursne procedure. Kako kažu, nepotizam i stranačko zapošljavanje cvjetaju, a u nekom od narednih tekstova objavit ćemo listu imena zaposlenih po stranačkoj liniji, koja je poprilično duga.

Blokiran račun

Koliko se preduzeće vodi neodgovorno, govori i činjenica da je u petak 24. aprila bio blokiran glavni račun ViK-a. Osim toga, prema tvrdnjama naših izvora, dobavljači se uopće ne plaćaju i duguju se milionski iznosi.

Inače, na čelu Sektora za ekonomske i pravne poslove nalazi se Amar Nović, koji je bio kandidat NiP-a za Općinsko vijeće Novi Grad. Ranije smo pisali o tome da su pod njegovom upravom ukinute blagajne koje su, prema tvrdnjama naših izvora, preduzeću donosile milione KM.

Finansijska revizija

Da brojne stvari u preduzeću ne funkcionišu, govori i Izvještaj finansijske revizije KJKP iz aprila ove godine, u čijem smo posjedu, a u kojem se navodi da od ukupno 25 preporuka, devet nije realizovano, a šest je djelimično realizovano, dok za jednu nije izvršena ocjena.

Uposlenici se pitaju i zašto o izvještaju o radu ViK-a nikada nije raspravljano na sjednici Skupštine KS i koga štiti predsjedavajući Elvedin Okerić.