U MINHENU

Borenović s Markusom Rinderspaherom: EU put naš strateški cilj, kritikovan sistem prelaska granica

Razgovarano o evropskim integracijama BiH, reformama i problemima transporta na granicama EU

Markus Rinderspaher i Branislav Borenović. Screenshot

B. A.

prije 2 dana

Poslanik PDP-a u Predstavničkom domu PSBiH i predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije Branislav Borenović sastao se u Minhenu s Markusom Rinderspaherom, potpredsjednikom Bavarskog parlamenta, gdje su razgovarali o evropskim integracijama BiH i zemalja Zapadnog Balkana, kao i o jačanju institucionalne i ekonomske saradnje.

Borenović je istakao da Bosna i Hercegovina i region pripadaju evropskoj civilizaciji, te da je evropski put strateški cilj, uz napomenu da predstoji mnogo reformi i izazova.

Naglasio je potrebu za jačanjem pravosuđa, usklađivanjem zakonodavstva i ispunjavanjem evropskih standarda, ali je ujedno kritikovao postojeći sistem prelaska granica EU.

Prema njegovim riječima, transportna zajednica i građani Zapadnog Balkana suočavaju se s dugim čekanjima i novim procedurama evidentiranja ulaska i izlaska iz EU, što, kako je naveo, stvara diskriminaciju i otežava slobodu kretanja ljudi i robe.

Istaknuto je i da Bavarska ima poseban značaj za BiH zbog velikog broja bh. dijaspore i snažne ekonomske saradnje s Njemačkom.

Sagovornici su poručili da je nastavak reformi i vladavine prava ključan za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji.

