Crnadak na kafi sa Blanušom: Pozvao sve opozicionare da se okupe oko njegove kandidature

O susretu je informisao javnost putem društvenih mreža

Branko Blanuša i Igor Crnadak. Facebook

prije 2 dana

Predsjednik PDP-a RS-a Igor Crnadak sastao se s predsjednikom SDS-a Brankom Blanušom. O susretu je informisao javnost putem društvenih mreža, pozvavši opozicione stranke da pruže podršku kandidatu SDS-a za predsjednika Republike Srpske.

- Susret s liderom SDS je prvi u nizu stranaka s liderima političkih partija, pojedincima i udruženjima posvećenim suštinskim promjenama u RS-u - napisao je Crnadak.

On je objavio fotografiju na kojoj se vidi da s Blanušom sjedi na kafi, a priliku je iskoristio i da pozove na jedinstvo opozicije.

- PDP RS podržava gospodina Blanušu za predsjednika RS-a i poziva sve opozicione snage da se okupe oko ove kandidature - napisao je Crnadak.

