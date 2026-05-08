Nedžibi Salihović ubijeno 100 članova porodice: Neka umre u Hagu!

- On mi je odvojio moga muža od mene u Potočarima. On je imao svoje vojnike, kojima je prstom pokazivao, odvoji ovoga, odvoji onoga - prisjeća se 73-godišnja Bratunčanka Nedžiba Salihović ratnog zločinca Ratka Mladića.

Sve su učestaliji pozivi političara iz RS i Srbije Sudu u Hagu, da na slobodu pusti krvnika osuđenog na doživotni zatvor za počinjeni genocid, opsadu Sarajeva i brojne druge zločine protiv čovječnosti. Pozivaju se na humanost, dok usput veličaju egzekutora genocida u Srebrenici.

-Srce i duša me boli kad sam pustila televizor i slušam ove ružne vijesti. Kao majka, supruga, sestra, kao neko ko je izgubio 100 svojih najmilijih, ogorčena sam na sve ovo – objašnjava Nedžiba kako doživljava apele Haškom sudu.

Užas Srebrenice

Prisjeća se starica trenutka u kojem je iz naručja supruga Rifeta uspjela uzeti šestomjesečnog unuka, s kojim je kasnije uspjela doći do slobodne teritorije u Dubravama pored Tuzle. Njen očaj dok je stajala ispred vojnika UN-a 1995. godine, fotoaparatom je zabilježio američki reporter Ron Haviv.

Tuga, bol i ogorčenje ispunjavaju danas srce ove srebreničke majke, kojoj je tokom opsade Srebrenice i u genocidu 1995. godine ubijeno više od stotinu članova uže i šire porodice. Nema kome da kaže ono što osjeća, jada se, pa se zato javila “Avazu”.