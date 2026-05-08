Nedžibi Salihović ubijeno 100 članova porodice: Neka umre u Hagu!

Ratko Mladić je odvojio moga muža od mene

Fotografija očajne Nedžibe Salihović tokom genocida u Srebrenici. Ron Haviv

Piše: Alen Bajramovic

prije 2 dana

- On mi je odvojio moga muža od mene u Potočarima. On je imao svoje vojnike, kojima je prstom pokazivao, odvoji ovoga, odvoji onoga - prisjeća se 73-godišnja Bratunčanka Nedžiba Salihović ratnog zločinca Ratka Mladića.

Sve su učestaliji pozivi političara iz RS i Srbije Sudu u Hagu, da na slobodu pusti krvnika osuđenog na doživotni zatvor za počinjeni genocid, opsadu Sarajeva i brojne druge zločine protiv čovječnosti. Pozivaju se na humanost, dok usput veličaju egzekutora genocida u Srebrenici.

-Srce i duša me boli kad sam pustila televizor i slušam ove ružne vijesti. Kao majka, supruga, sestra, kao neko ko je izgubio 100 svojih najmilijih, ogorčena sam na sve ovo – objašnjava Nedžiba kako doživljava apele Haškom sudu.

Užas Srebrenice

Prisjeća se starica trenutka u kojem je iz naručja supruga Rifeta uspjela uzeti šestomjesečnog unuka, s kojim je kasnije uspjela doći do slobodne teritorije u Dubravama pored Tuzle. Njen očaj dok je stajala ispred vojnika UN-a 1995. godine, fotoaparatom je zabilježio američki reporter Ron Haviv.

Tuga, bol i ogorčenje ispunjavaju danas srce ove srebreničke majke, kojoj je tokom opsade Srebrenice i u genocidu 1995. godine ubijeno više od stotinu članova uže i šire porodice. Nema kome da kaže ono što osjeća, jada se, pa se zato javila “Avazu”.  

Salihović je danas u osmoj deceniji i teško narušenog zdravlja. Ustupljena fotografija

Suprug Rifet imao je 42, sin Kiram 25, brat Sadik Zukić 35 godina. Svake noći joj dolaze u san. U snu, kaže, plače i vrišti, jer želi biti s njima. Rifet je ubijen u Potočarima, Kiram na putu smrti, Nedžiba je obišla 11 masovnih grobnica i pet puta išla na identifikaciju u Tuzlu, kako bi pronašla i u jednom danu ukopala njihove nekompletne posmrtne ostatke.

- Gorak je osjećaj nakon što upalim televiziju. Nakon 1995. i onog što nam je uradio u Srebrenici vjerujte da mi je teško ovo slušati. Ni slučajno ga ne treba pustiti, neka umre u Hagu. Mislim da je i Sud svjestan šta osjećamo i poručujemo mi majke Srebrenice. Našim sinovima, muževima, braći i očevima ne zna se ni za trag, a kamoli za kosti njihove. Allah zna šta smo pokopali i gdje smo našli – kaže Nedžiba Salihović.

Doživotni zatvor za 10 tačaka optužnice

Ratko Mladić je pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora pred Mehanizmom u Hagu, koji ga je proglasio krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. Osuđen je za genocid u Srebrenici 1995. godine, kao ključni učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, opsadu Sarajeva, višegodišnje terorisanje civila snajperskim djelovanjem i granatiranjem, zločine protiv čovječnosti, progone, istrebljenje, ubistva, te prisilne deportacije nesrpskog stanovništva širom BiH. Sud ga je oslobodio krivice za genocid u šest bh. općina (Foča, Ključ, Kotor-Varoš, Prijedor, Sanski Most i Vlasenica), uz obrazloženje da genocidna namjera nije dokazana van razumne sumnje.

Nazvala je „Avaz“ jer kaže da teško dopire do medija, a kamoli do Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu, koji će odlučiti o puštanju krvnika na slobodu.

