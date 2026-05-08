Zašto kanabis još nije dostupan za liječenje: Bolesni nemaju vremena za sporu administraciju

- To je jedna velika pobjeda koja ne smije biti zacijenjena sporom reakcijom bilo koje institucije na bilo kojem nivou da to provede. Ja trenutno samo mogu pratiti ovaj proces i vidim da Ministarstvo civilnih poslova BiH je zaista angažovano da se to ubrza. Na koncu, Ministarstvo je bilo i formalni predlagač odluke koja je nedavno usvojena i s te strane mi je drago vidjeti da jedna od institucija u lancu donošenja odluka ima dobru namjeru da ovo se privede kraju – kazao je Saša Magazinović, zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH za „Avaz“.

Upotreba kanabisa u medicinske svrhe konačno je dozvoljena nakon mnogo godina čekanja. Međutim, ova terapija još nije dostupna pacijentima i pitanje je kada će biti, a razlog tome je procedura. Dok institucije govore o podjeli nadležnosti, pravilnicima i aktima rokovi za dostupnost terapije se i ne spominju. Inicijatori primjene kanabisa u medicinske svrhe kako bi se liječili teško oboljeli pacijenti kažu da je nakon više od deceniju čekanja završen ogroman posao.

Jasno mu je, kako kaže, da i ljekari koji trebaju propisivati terapiju nemaju iskustva i da i tu postoji potreba za edukacijom, ali isto tako je podsjetio da je desetine hiljada ljudi u potrebi i nemaju beskonačno vremena i strpljenja za sporost administracije. Dozvola za lijek ne znači automatski i njegov dolazak na tržište, jer je potrebno da prođe registraciju kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Iako je procedura strogo regulisana i uključuje međunarodnu kontrolu, sistem za sada još nije pokrenut.

Može brže

Prema riječima Indire Fazlić, glavne inspektorice Agencije za lijekove u penziji, procedura bi mogla i trebala ići brže.

- To nije prva opojna droga koja se uvozi u BiH i koristi u medicinske svrhe. Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga je usvojen 2006. godine, gdje se u prvom članu govori da je u skladu s Konvencijom UN-a. Dakle, zakon po kom postupamo imamo, pravilnik se može promijeniti brzo, šta je tu problem – upitala je Fazlić.

Fazlić je stava da je ovo samo stvar volje i rada, međutim, jasno je da trenutno toga nema. Entitetska ministarstva trebaju propisati ko može izdavati terapiju, za koje dijagnoze i pod kojim uslovima, ali i hoće li lijek plaćati fondovi ili pacijenti. Iako je lista dozvoljenih supstanci izmijenjena, pacijentima terapija još nije stvarno dostupna. Zbog skupog i dugotrajnog procesa registracije, te malog tržišta u BiH, postoji mogućnost da proizvođači ne pokažu interes za plasman lijeka, pa bi on mogao ostati dostupan samo na papiru.

Odgađanje neopravdano

Ministarstvo civilnih poslova BiH prije nekoliko dana uputilo je nadležnim zdravstvenim institucijama usaglašene zaključke s okruglog stola o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe, kojim su definisani naredni koraci. Zaključcima je jasno naznačeno da se naredni operativni koraci prvenstveno odnose na nadležna entitetska ministarstva zdravstva, Odjel za zdravstvo Brčko distrikta BiH, Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao i strukovne organizacije ljekara i farmaceuta.

- Očekujemo od svih da u narednom periodu djeluju efikasno i odgovorno, dakle bez daljeg odgađanja, kako bi terapija postala dostupna onima kojima je potrebna. Svako dalje odgađanje u ovom procesu ne može se opravdati ni pravno, ni stručno, a najmanje ljudski - kazala je ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak.