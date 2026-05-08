Ćerimagić za "Avaz": Strateški cilj Njemačke je BiH u EU i NATO savezu

Njemački Bundestag je 7. maja raspravljao o produženju njemačkog učešća u vojnoj misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, a raspravu za „Avaz“ analizira Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost – ESI.

On smatra da je rasprava u Bundestagu otkrila duboku polarizaciju same njemačke politike, ali i čvrst stav Njemačke o evropskoj i atlantskoj sudbini Bosne i Hercegovine. Dijagnoza koju je Berlin dao ne daje previše mjesta za optimizam, jer je ocijenjeno da je BiH u političkom ćorsokaku, te da je napredak zemlje na putu euroatlanskih integracija potpuno zaustavljen.

Jačanje radikalnih politika u Njemačkoj

Prema Ćerimagiću, ton debate je oslikavao rast pluralizma i polarizacije unutar samog parlamenta Njemačke, gdje su krajnja desnica (AfD) i ljevica (Die Linke) unijele širi spektar stavova, koji su često suprotstavljeni tradicionalnim pozicijama njemačke vanjske politike.

To međutim, nije dovelo do promjene u kursu Njemačke prema BiH. Za BiH su najrelevantnije bile ocjene Savezne vlade, koje nose težinu zvaničnog državnog stava. Tako je Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke navelo da je BiH prošle godine bila na ivici secesije Republike Srpske.

U tom kontekstu, Berlin je posebno istakao otpornost koju su državne institucije BiH demonstrirale, naglašavajući značaj provođenja sudske presude protiv bivšeg predsjednika RS, Milorada Dodika, kao dokaz funkcionalnosti pravnog poretka u BiH.

Sigurnosni izazov

Zanimljiva je razlika koju Njemačka pravi u pogledu sigurnosti. Dok se Kosovo i dalje opisuje kao sigurnosni izazov na Balkanu, BiH je ocijenjena kao zemlja bez neposredne vojne prijetnje.

Glavni problemi, prema njemačkoj vladi, nisu u polju sigurnosti, već u dubokim političkim neslaganjima koja zahtijevaju isključivo kompromis. Međutim, optimizam povodom otvaranja pregovora sa EU u martu 2024. brzo je splasnuo, konstatovano je u Berlinu. Reformeu BiH su potpuno zaustavljene a trenutno nema naznaka ozbiljnijih političkih rješenja, zaključeno je.

Uprkos političkom zastoju u BiH, poruka iz Berlina je ostala čvrsta i nepromijenjena: stabilizacija BiH i regije zapadnog Balkana je strateški interes Njemačke. Njemačka vlada ne namjerava povući ruku saradnje, a iz Ministarstva odbrane stigao je ključni podsjetnik – atlantska integracija BiH ostaje neupitan cilj Berlina.

U svijetu rastuće nesigurnosti, Njemačka vidi BiH kao strateško susjedstvo, koje se ne smije prepustiti slučaju, i nastavlja insistirati na dugoročnoj perspektivi članstva u EU i NATO savezu, kao jedinom trajnom rješenju.