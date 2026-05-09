Glumac Slobodan Ćustić, poznat po ulozi Kuduza, slavi 68. rođendan

Na današnji dan 1958. godine, u Osinji kod Dervente rođen je glumac Slobodan Ćustić, poznat i pod nadimkom Alija. Glumio je u mnogim filmovima bosanskohercegovačke i srbijanske produkcije, a najpoznatija mu je uloga Bećira Kuduza u filmu “Kuduz”. Reditelj Benjamin Filipović mu je povjerio jednu od dvije glavne uloge u svojoj drami „Praznik u Sarajevu“ koja se u kinima pojavila 1991. godine. Ostvario je i veoma zapaženu ulogu u saradnji s rediteljem Slobodanom Bobanom Skerlićem na filmu „Do koske“, 1996. godine, a potom su uslijedile brojne uloge, između ostalih, u filmovima „Balkanska pravila“, „Nečista krv“, „Virtuelna stvarnost“, „Kad ljubav zakasni“... Na sceni Beogradskog dramskog pozorišta (BDP) odigrao je više desetaka uloga, od kojih su najznačajnije u predstavama: „Ćeif“, „Derviš i smrt“, „Doktor D“, „Eling“, „Krila od olova“, „Lari Tompson – Tragedija jedne mladosti“, „Malajsko ludilo“, „O glumatanju“, „Ožalošćena porodica“, „Palilulski roman“, „Život je pred tobom“... Od 2014. do 2019. godine bio je direktor BDP-a. Slobodan Ćustić otac je šestero djece - četvero sa 23 godine mlađom suprugom Jelenom i dvoje iz prvog braka.

Umro Šiler, najznačajniji njemački klasični dramatičar 1805. - Umro njemački pisac, filozof, historičar i teoretičar umjetnosti Johan Kristof Fridrih fon Šiler (Johann Christoph Friedrich von Schiller), najznačajniji njemački klasični dramatičar. Godine 1789., postao je profesor historije na Jenskom univerzitetu. Potom je izdavao časopise "Hore" i "Almanah muza". Djela: drame "Razbojnici", "Don Karlos", "Valenštajn" (trilogija), "Vjerenici iz Mesine", "Demetrijus" (nedovršena drama iz ruske historije), tragedije "Fijeskova zavjera u Đenovi", "Spletka i ljubav", "Marija Stjuart", "Djevica Orleanska", komad o oslobodilačkoj borbi Švajcaraca "Vilhelm Tel", balade "Polikratov prsten", "Jemstvo", "Ibikovi ždrali", historijski radovi "Historija otpadništva ujedinjene Nizozemske", "Historija Tridesetogodišnjeg rata", filozofske i estetičke rasprave "O ljupkosti i dostojanstvu", "O uzvišenom", "O estetičkom vaspitanju čovjeka", "O tragičnoj umjetnosti", "O naivnom i sentimentalnom pjesništvu", epigrami "Ksenije" (s Geteom). 1860. - Rođen škotski pisac Džejms Metju Beri (James Matthew Barrie), "otac" Petra Pana. Pisao je uglavnom drame i pripovijetke. Djela: "Petar Pan", "Divni Krajton", "Gospodska ulica"… 1873. - Engleski arheolog i egiptolog Hauard Karter (Howard Carter), koji je 1922. otkrio grobnicu egipatskog faraona Tutankamona, rođen je na današnji dan. 1926. - Amerikanci Ričard Berd (Richard Byrd) i Flojd Benet (Floyd Bennett) prvi preletjeli avionom Sjeverni pol.

Rođena britanska glumica Glenda Džekson 1936. - Rođena Glenda Džekson (Jackson), britanska glumica i političarka, dobitnica Oskara. Nakon studija na Kraljevskoj akademiji dramske umjetnosti (Royal Academy of Dramatic Art) debitirala je u pozorišnoj predstavi “Separate Tables”, a 1963. imala je i filmski debi u sportskoj drami “This Sporting Life”. Godine 1969., nastupila je u kontroverznom filmu Kena Rasela (Russell) “Women in Love”, za šta je nagrađena Oskarom. Naredne godine nastupila je u također kontroverznom filmu “The Music Lovers”, gdje je glumila nimfomansku suprugu Petra Čajkovskog. Nakon te uloge stekla je reputaciju glumice spremne uraditi sve što se od nje zahtijeva pred kamerama. 1945. - U Berlinu 16 minuta poslije ponoći potpisana bezuslovna kapitulacija njemačkih oružanih snaga, pa se 9. maj proslavlja kao Dan pobjede. Time je formalno završen Drugi svjetski rat u Evropi, ali su ostaci njemačkih trupa još nekoliko dana davali otpor, najduže u bivšoj SFR Jugoslaviji - do 15. maja. U ratu koji je trajao šest godina, učestvovala je 61 država i gotovo 110 miliona vojnika. Poginulo je između 55 i 60 miliona ljudi. 1946. - Rođena Kendis Bergen (Candice), američka glumica koja se proslavila ulogom Marfi Braun (Murphy Brown) u istoimenoj seriji. Kendis je radila kao novinarka, a njene radove objavljivali su “Life” i “Playboy”. Napisala je pozorišno djelo “The Freezer” koje je svrstano među najbolja kratka pozorišna djela u 1968. godini. Na početku karijere bavila se i manekenstvom. Na filmu je debitirala 1966. ulogom u filmu “Grupa”. Glavne nagrade su joj četiri Emija i tri Zlatna globusa za ulogu u seriji “Murphy Brown”. 1960. - SAD postale prva zemlja u kojoj su legalizovane pilule za sprečavanje začeća.

