Glumac Slobodan Ćustić, poznat po ulozi Kuduza, slavi 68. rođendan

Na današnji dan 1958. godine, u Osinji kod Dervente rođen je glumac Slobodan Ćustić, poznat i pod nadimkom Alija.
Glumio je u mnogim filmovima bosanskohercegovačke i srbijanske produkcije, a najpoznatija mu je uloga Bećira Kuduza u filmu “Kuduz”.
Reditelj Benjamin Filipović mu je povjerio jednu od dvije glavne uloge u svojoj drami „Praznik u Sarajevu“ koja se u kinima pojavila 1991. godine. Ostvario je i veoma zapaženu ulogu u saradnji s rediteljem Slobodanom Bobanom Skerlićem na filmu „Do koske“, 1996. godine, a potom su uslijedile brojne uloge, između ostalih, u filmovima „Balkanska pravila“, „Nečista krv“, „Virtuelna stvarnost“, „Kad ljubav zakasni“...
Na sceni Beogradskog dramskog pozorišta (BDP) odigrao je više desetaka uloga, od kojih su najznačajnije u predstavama: „Ćeif“, „Derviš i smrt“, „Doktor D“, „Eling“, „Krila od olova“, „Lari Tompson – Tragedija jedne mladosti“, „Malajsko ludilo“, „O glumatanju“, „Ožalošćena porodica“, „Palilulski roman“, „Život je pred tobom“...
Od 2014. do 2019. godine bio je direktor BDP-a.
Slobodan Ćustić otac je šestero djece - četvero sa 23 godine mlađom suprugom Jelenom i dvoje iz prvog braka.
Johan Kristof Fridrih fon Šiler. Wikipedia.org
Umro Šiler, najznačajniji njemački klasični dramatičar
1805. - Umro njemački pisac, filozof, historičar i teoretičar umjetnosti Johan Kristof Fridrih fon Šiler (Johann Christoph Friedrich von Schiller), najznačajniji njemački klasični dramatičar. Godine 1789., postao je profesor historije na Jenskom univerzitetu. Potom je izdavao časopise "Hore" i "Almanah muza". Djela: drame "Razbojnici", "Don Karlos", "Valenštajn" (trilogija), "Vjerenici iz Mesine", "Demetrijus" (nedovršena drama iz ruske historije), tragedije "Fijeskova zavjera u Đenovi", "Spletka i ljubav", "Marija Stjuart", "Djevica Orleanska", komad o oslobodilačkoj borbi Švajcaraca "Vilhelm Tel", balade "Polikratov prsten", "Jemstvo", "Ibikovi ždrali", historijski radovi "Historija otpadništva ujedinjene Nizozemske", "Historija Tridesetogodišnjeg rata", filozofske i estetičke rasprave "O ljupkosti i dostojanstvu", "O uzvišenom", "O estetičkom vaspitanju čovjeka", "O tragičnoj umjetnosti", "O naivnom i sentimentalnom pjesništvu", epigrami "Ksenije" (s Geteom).
1860. - Rođen škotski pisac Džejms Metju Beri (James Matthew Barrie), "otac" Petra Pana. Pisao je uglavnom drame i pripovijetke. Djela: "Petar Pan", "Divni Krajton", "Gospodska ulica"…
1873. - Engleski arheolog i egiptolog Hauard Karter (Howard Carter), koji je 1922. otkrio grobnicu egipatskog faraona Tutankamona, rođen je na današnji dan.
1926. - Amerikanci Ričard Berd (Richard Byrd) i Flojd Benet (Floyd Bennett) prvi preletjeli avionom Sjeverni pol.
Glenda Džekson. Wikipedia.org
Rođena britanska glumica Glenda Džekson
1936. - Rođena Glenda Džekson (Jackson), britanska glumica i političarka, dobitnica Oskara. Nakon studija na Kraljevskoj akademiji dramske umjetnosti (Royal Academy of Dramatic Art) debitirala je u pozorišnoj predstavi “Separate Tables”, a 1963. imala je i filmski debi u sportskoj drami “This Sporting Life”. Godine 1969., nastupila je u kontroverznom filmu Kena Rasela (Russell) “Women in Love”, za šta je nagrađena Oskarom. Naredne godine nastupila je u također kontroverznom filmu “The Music Lovers”, gdje je glumila nimfomansku suprugu Petra Čajkovskog. Nakon te uloge stekla je reputaciju glumice spremne uraditi sve što se od nje zahtijeva pred kamerama.
1945. - U Berlinu 16 minuta poslije ponoći potpisana bezuslovna kapitulacija njemačkih oružanih snaga, pa se 9. maj proslavlja kao Dan pobjede. Time je formalno završen Drugi svjetski rat u Evropi, ali su ostaci njemačkih trupa još nekoliko dana davali otpor, najduže u bivšoj SFR Jugoslaviji - do 15. maja. U ratu koji je trajao šest godina, učestvovala je 61 država i gotovo 110 miliona vojnika. Poginulo je između 55 i 60 miliona ljudi.
1946. - Rođena Kendis Bergen (Candice), američka glumica koja se proslavila ulogom Marfi Braun (Murphy Brown) u istoimenoj seriji. Kendis je radila kao novinarka, a njene radove objavljivali su “Life” i “Playboy”. Napisala je pozorišno djelo “The Freezer” koje je svrstano među najbolja kratka pozorišna djela u 1968. godini. Na početku karijere bavila se i manekenstvom. Na filmu je debitirala 1966. ulogom u filmu “Grupa”. Glavne nagrade su joj četiri Emija i tri Zlatna globusa za ulogu u seriji “Murphy Brown”.
1960. - SAD postale prva zemlja u kojoj su legalizovane pilule za sprečavanje začeća.
Sanja Doležal, hrvatska pjevačica, slavi 63. rođendan
1963. - Rođena Sanja Doležal, hrvatska pjevačica i televizijska voditeljica. Karijeru je počela kao članica zagrebačke pop-rock grupe "Prva ljubav" 1981. godine. To je bio prvi teen sastav na prostoru bivše SFR Jugoslavije, koji je djelovao do 1978. do 1982. godine. Kao članica grupe snimila je albume "Privatno" (1981.) te "Kad ostanemo sami" (1982.). Materijalom na ova dva albuma okrenuli su se više zrelijoj pop publici, što je na kraju rezultiralo sve manjim brojem prodatih primjeraka albuma. Prije nego što su se razišli 1982. godine snimili su Dinamovu himnu. Doležal je potom postala pjevačica pop grupe "Novi fosili", od 1983. do 1991., te ponovno od 2005. godine. S grupom je postigla velike uspjehe, snimila albume prodate u stotine hiljada primjeraka i nastupala na rasprodatim koncertima. Na Evroviziji 1987. godine, "Novi fosili" nastupili su s pjesmom "Ja sam za ples" te osvojili 4. mjesto. Nakon odlaska iz "Novih fosila" Sanja je snimila tri samostalna albuma. Imala je ulogu novinarke "Zvjezdanog tracha" u muzičkoj tv-emisiji "Je l' me netko tražio", za koju je otpjevala i uvodnu istoimenu pjesmu. Bila je voditeljica talk-showa "Sanja" na RTL-u od 2004. godine. Bivša je voditeljica jutarnjeg programa na HRT-u.
1985. - Umro američki filmski glumac Edmund O'Brajen (Edmond O'Brien), veoma cijenjen po nizu upečatljivih epizodnih uloga. Filmovi: "Djevojka tu ne može pomoći", "1984", "Bosonoga kontesa" (Oskar), "Niz tri tamne ulice", "Julije Cezar", "Smrt dolazi", "Čovjek koji je ubio Liberti Valansa", "Sedam dana u maju", "Divlja horda".
1986. - Preminuo nepalski planinar Tenzing Norgaj (Norgay), koji je s Novozelanđaninom Edmundom Hilarijem (Hillary) u maju 1953. prvi osvojio "krov svijeta" Mont Everest, 8.848 metara visok vrh planinskog masiva Himalaji.
2012. - Umro Vidal Sasun (Sassoon), britanski frizer, autor "paž" i "bob" frizure. Svjetsku slavu postigao sredinom šezdesetih godina 20. stoljeća, a kreator je kratkog "friza" Mije Farou u filmu "Rozmarina beba".
2016. – Preminula bosanskohercegovačka orijentalistica i filologinja Lamija Hadžiosmanović. Pohađala je postdiplomski studij i odbranila magistarski rad na Univerzitetu Ayni Šems u Kairu, s temom iz islamske civilizacije 1966. Doktorsku disertaciju naziva "Biblioteke u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave 1878–1918. godine" odbranila je 1977. na Odsjeku za opću književnost, scenske umjetnosti i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Sarajevu, gdje je od 1975. radila kao asistent. Prošla je sva univerzitetska zvanja. Penzionisana je 2005., a kasnije je izabrana za profesora emeritusa. Bila je članica Izdavačkog savjeta preduzeća "Svjetlost" (1972–1977), te redakcija Anala Gazi Husrev-begove biblioteke i Godišnjaka BZK "Preporod", Savjeta BZK "Preporod", Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Savjeta Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH. Bila je predsjednica Upravnog odbora Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Dobitnica je Zlatnog broša za oblast nauke (1988), Srebrenog alema s ljiljanom od SDA (2007), Srebrene plakete za postignute rezultate u oblasti obrazovanja i nauke (2010) i Nagrade za životno djelo "Hasan Kaimija" za 2012 (prva žena koja je dobila ovu nagradu). Bila je članica Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.