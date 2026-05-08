Redžić i Žustra dobitnici novinarske nagrade za najbolje priče o procesu pristupanja BiH u EU

Armin Redžić i Tahir Žustra dobitnici su nagrade za najbolju novinarsku priču o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju za 2026. godinu, koju povodom obilježavanja Dana Evrope organizira Direkcija za evropske integracije u saradnji s Društvom novinara BiH i UNFPA.

Armin Redžić nagrađen je za TV prilog "Godinu nakon poplava u BiH, bez podrške Evropske unije, malo toga bi bilo moguće obnoviti" koji je objavljen na BHT1, a Tahir Žustra za TV prilog „Potencijalne mogućnosti i prilike koje bi se otvorile pred Bosnom i Hercegovinom uslijed članstva u SEPA području" koji je objavljen na Novoj BH.

Nagradu i plakete su uručili direktorica Direkcije za evropske integracije Elvira Habota i zamjenica predstavnice UNFPA u BiH Marina Riđić, a u okviru ceremonije dodjele nagrade obratili su se i šef Odjela za komunikacije i glasnogovornik Delegacije EU u BiH i Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH Ferdinand Koenig i predsjednik Društva novinara BiH Amarildo Gutić.

Ovo je sedmi izbor po redu, a nagrada ima za cilj ukazati na važnost uloge medija u procesu evropskih integracija i potaknuti novinare da istražuju kako proces pristupanja u EU utiče na svakodnevni život bh. građana.

Direktorica Direkcije za evropske integracije Elvira Habota je kazala da ova nagrada potvrđuje da evropski put BiH nije samo put institucija, već i proces koji okuplja sve društvene aktere, a među njima posebno mjesto pripada medijima.

Po njenim riječima, cilj nagrade je da se oda priznanje medijskim profesionalcima i medijima u BiH za njihov angažman u približavanju i izvještavanju o procesu evropskih integracija BiH, a također i da se potaknu i ohrabre novinari da još više istražuju na koji način evropski put BiH utiče na svakodnevni život ljudi.

Habota je istaknula da proces evropskih integracija nije dnevna politička tema, to je proces koji zadire u sve društvene segmente, sektore, "to je vrlo složen i dugotrajan proces i zahtijeva itekakvu posvećenost i stručnost novinara".

- Posebno me raduje što ulažemo dosta u izvještavanje i izvještavanje o ovim vrlo važnim temama je nešto na što stavljamo akcenat - kazala je Habota, te je čestitala ovogodišnjim dobitnicima nagrade.

Zamjenica predstavnice UNFPA u BiH Marina Riđić je kazala da bez medija, bez medijskog izvještavanja i konstantnog upućivanja na izazove sa kojim se bh. društvo suočava, nećemo napraviti određene iskorake i rezultate.

- Želim da ova naša budućnost, naša priča Evrope, postane sadašnjost svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine i da zajedno slavimo i živimo evropske vrijednosti - poručila je Riđić.

Zemlja ogromnog potencijala

Šef Odjela za komunikacije i glasnogovornik Delegacije EU u BiH i Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH Ferdinand Koenig je izrazio zadovoljstvo što je nagrada za najbolju novinarsku priču na temu evropskih integracija sastavni dio obilježavanja Dana Evrope.

- Bosna i Hercegovina je zemlja ogromnog potencijala, a najbolji način da taj potencijal ostvari jeste napredak na evropskom putu. Hvala nagrađenim novinarima kao i svima koji daju svoj doprinos u osiguravanju evropske budućnosti za BiH - kazao je Koenig.

Predsjednik Društva novinara BiH Amarildo Gutić je kazao da je Društvo novinara već tradicionalni partner u ovom konkursu i sa zadovoljstvom participira, te se nada da će i ubuduće tako biti.

Solidarnost unutar evropske porodice

Nagrađeni novinar Armin Redžić je kazao da mu je drago da se u priči koju je radio prošle godine fokusirao na solidarnost unutar evropske porodice.

- Mislim da je to jedna od vrijednosti na kojima također trebamo insistirati, posebno u situacijama kada govorimo i o teškim, katastrofalnim posljedicama koje smo nažalost vidjeli u Jablanici. Da nije bilo solidarnosti unutar Evropske unije, malo toga bismo obnovili i mnogo toga bismo čekali ako bismo se oslanjali samo isključivo na one koji donose odluke u naše ime - kazao je Redžić.

Dobitnik nagrade Tahir Žustra je kazao da je veliko zadovoljstvo primiti jednu ovako značajnu nagradu, zato što redakcija Nove TV bazira svoje priče na edukaciji gledatelja.

- Mi uglavnom u fokus stavljamo onu edukativnu komponentu novinarstva, zato što nam je bitno da naši gledatelji razumiju šta znači članstvo jedne zemlje u Evropskoj uniji, kakve to benefite donosi - naveo je on.