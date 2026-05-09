U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Čijim novcem ubija industriju?

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Čijim novcem ubija industriju?

Dodikov povlašteni biznismen, Fočak Gordan Pavlović Goci, gotovo potpuno je deindustrijalizovao Bosnu i Hercegovinu. Analiza njegovog poslovanja, kojim je ugasio na hiljade radnih mjesta, otkriva duboke kontroverze i političke veze, koje prate rast njegove imperije.

Sumnjivi otkupi potraživanja, te guranje kompanija u stečaj radi lakšeg preuzimanja i otpuštanja radnika su okončani nauštrb javnog interesa i državne ekonomije.

Isak krivi Katicu za oružje kod Prusca. Ko je odgovoran što je Elma ubijena?

Posjetili smo Nihada Mujakića u Turskoj. Fudbaler Gaziantepa govorio je o plasmanu na Mundijal, toku kvalifikacija, prvijencu protiv San Marina, klupskim planovima, te o samom nastupu na SP.

Za hranu i poljoprivredne proizvode 5,32 milijarde KM. Milijarde za uvoznu hranu i vodu, dvaput više nego za benzin i naftu.

Susret koji bi mogao odrediti odnose u narednim godinama: Sve oči uprte u samit Trampa i Sija.

O jačanju povezivanja Egipta i BiH razgovarali smo s egipatskim ministrom turizma Šerifom Fatijem.

Pokrenuta istraga zbog smrti dječaka u bolnici u Prijedoru.

Šta donose silni izvještaji UN-u: Predstava RS bez stvarnog efekta.

U periodima naglih vremenskih promjena, mnogi građani primjećuju tegobe s disanjem, osjećaj pritiska u prsima ili pojačan kašalj. O ovome smo razgovarali s pulmologinjom Linom Rayan Duraković.

Vlasti ne zaustavljaju rapidan odlazak građana iz BiH. "Konstitutivni narodi" bit će manjina u svojoj zemlji.

Njemački Bundestag je 7. maja raspravljao o produženju njemačkog učešća u vojnoj misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, a raspravu za „Avaz“ analizira Adi Ćerimagić.

Ko sprečava dolazak Lidla u općinu Centar?

Amiru Pašiću Faći produžen pritvor. Više o tome čitajte na stranama crne hronike.

Donosimo vam prilog o najljepšim džamijama u Bosni i Hercegovini.

Radijska voditeljica Emina Šehalić u razgovoru za "Avaz" otkriva sve tajne svog posla.

Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada, napisao je tekst: Romi: Nomadski narod porijeklom iz sjeverozapadne Indije.

Stručnjak Damir Zolota otkriva kako prepoznati potencijalnog nasilnika.

Donosimo vam i reportažu iz Madrida.

Razgovarali smo i s Bosankom Vahidom Velić koja učestvuje u pripremi astronauta za svemirske misije.

Operski pjevač Erol Ramadanović govorio je o zahtjevnim ulogama i pomjeranju vlastitih granica.

