Ivo Komšić: RS je tvorevina sa većim zločinima od "Herceg-Bosne", Silajdžića su htjeli likvidirati

Profesor Ivo Komšić gostovao je sinoć kod istaknutog bh. novinara i tv voditelja Senada Hadžifejzovića u programu FACE TV. Govorio je o brojnim temama, te istakao kako je „RS tvorevina sa većim zločinima od Herceg-Bosne“.

- Kako je mogla opstati? Napravili su genocid! Alija nije bio naučnik. "Željezara" je davno prodana; nije Trojke bilo na mapi. Ovdje se stranke bore za vlast. Kad imaš državu, možeš ostvarivati i stranačke interese. Ako su stranački interesi iznad, onda države nema. Onda država služi kao bankomat s kojeg se dižu pare. Podržavao sam Trojku. Niko me nikad nije nazvao. Ne trebaju mi... ako ja njima ne trebam, OK. Ova nova karta Herceg-Bosne je slična Tuđmanovoj. Mapa je napravljena kao nastavak Tuđmanove politike - naveo je.

Komšić o tome može li BiH ući u EU podijeljena na dva entiteta:

- Ne mogu biti ni dvije politike, kamoli entiteti. EU se ponaša licemjerno. Ne možemo mi rušiti koaliciju Dodika i Čovića... nećemo uspjeti. To može samo EU. Gore se treba angažovati i predočiti im da iz ovoga se ne može izaći dok oni ne povuku neke poteze. Plenkoviću su puna usta EU puta BiH, a podržava Čovića koji je potvrdio savez sa Dodikom koji kaže: „Nikad EU, nikad NATO“. Plenković preko Čovića podržava Putinovu politiku.“

Voditelj Senad Hadžifejzović upitao je Komšića šta je u tom rukopisu koji je pisao.

- Ima tajni koje nisu ni u mojim knjigama. Ko je, kada i gdje dijelio BiH? Dvije knjige sam napisao pod ženinim kandžijama. Iz profesorske stolice otišao sam u političku. Mislio sam da moji zapisi neće otići u javnost. To je veliki emocionalni naboj. Bilježio sam to za sebe. Greška je ako ljudi prave zapise da bi ih objavili... onda to uvijek popravljaju. Ovdje nema ništa popravljeno – ni zarez. Danas teško čitam te tekstove... natjeraju mi suze na oči. Ne mogu da vjerujem da sam to sve prošao. Mnogima ne odgovara to što piše unutra. Izdavači vjerovatno ne smiju objaviti moju knjigu.“

Je li izdavači ne smiju to da objave?

- Vjerovatno da ne smiju. Um može zamisliti i ono što ne postoji. Problem je nada. Šta nam ostaje? Čemu se možemo nadati? Ostavljena je mogućnost da mi možemo zamisliti da nešto može biti drugačije nego što jeste. Država se mogla raspasti drugačije, ne onako kako se raspala – ratom. Zlo je postalo zakon života, laž istina, nemoral pravda. Moj zadatak bio je da se poredak ne promijeni. Mora se izaći i djelovati; ja sam to uradio. Nisam mogao sjediti skrštenih ruku. Sve što sam radio u politici je borba za pravdu, istinu i dobro. Radio sam bez obzira na posljedice, a one su bile teške. Inteligencija je praktična. Čovjek je inteligencijom opstao kao ljudsko biće. Um nas obavezuje da moramo voditi računa o svojoj budućnosti. Imaš mudokrane... nema od toga ništa. Nema ništa od intelektualaca mudrokana. Moramo se angažovati. Živimo u svijetu laži i nepravde. Pred našim očima se vrši revizija prošlosti.

Još 1988. sam znao da će biti rat u BiH. Alija je uvijek tražio rješenje unutar toga. "Ja bih podijelio, ali dajte neku teritoriju!" Tu je griješio. On je prihvatio paket triju republika. Svi planovi o BiH dijelili su BiH, a svi su se zvali mirovni. Htjeli su proglasiti kreposnu muslimansku republiku. Haris je to odbio, čak mu je bio ugrožen život. Hrvatima nije bila u interesu podjela države. Sve bi se svelo na zapadnu Hercegovinu. Englezi, Francuzi i Rusi bili su na Miloševićevoj strani. Amerikancima je sve bilo dosadilo. Evropa je vodila mirovne pregovore.

Kako je Zagreb prihvatio?

- Morao je. Njima je sporazum izdiktiran!

To je ukidanje Herceg-Bosne i kreposne muslimanske republike?

- Tako je. Srbi su trebali biti uključeni u Federaciju sa kantonima!

Ako je bio takav dogovor, zašto to nije primijenjeno na Dejton?

- Holbrooke je vodio pregovore. Odjednom su se Rusi pojavili, neka kontaktna strana. Kako su oni to uspjeli nametnuti, ne znamo. To je isto kao kad pucate penal i ne date gol. To se ne broji. Nikad to nije objašnjeno. Veliki problem bio je što je Alija legalizovao RS početkom septembra prije pregovora. RS se bila raspala. Došao je Holbrooke, izvršen je pritisak i RS je legalizovana. Holbrooke je rekao: „Ovo je potpisao Šaćirbegović. O tome više nema govora." Šaćirbegović je potpisao legalizaciju RS-a. Likvidirali smo Herceg-Bosnu – kako je mogla ostati RS? Ja sam bio protiv Dejtona.