CIK pokreće najveću izbornu reformu: Šta se mijenja na biračkim mjestima

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je početak uvođenja novih izbornih tehnologija koje bi prvi put trebale biti korištene na biračkim mjestima širom zemlje.

Ipak, još nije u potpunosti poznato na koji način će novi sistem funkcionirati u praksi i kako će izgledati kompletan izborni proces na dan glasovanja, piše BHRT. Da li će sve biti spremno u zadatim rokovima?

Biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića predstavljaju najveću promjenu izbornog procesa u BiH, a posao vrijedan desetine miliona maraka dodijeljen je konzorciju predvođenom kompanijom Smartmatic BH iz Sarajeva. Navedena firma obavezala se na implementaciju u roku od 139 dana, a do tada bi trebalo da budu poznati svi detalji izbornog procesa. Iz CIK-a smatraju da će do izbora sve biti spremno.

Predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba ističe da vjeruje kako će nove izborne tehnologije biti primijenjene na narednim izborima u Bosni i Hercegovini. Novitet će biti izgled i sadržaj glasačkog listića te sam način glasanja, prilagođen upotrebi skenera. Centralna izborna komisija najavljuje i detaljnu kampanju informisanja birača i izborne administracije.

Iz Koalicije za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ navode da je CIK najveći dio implementacije procesa prebacio na kompaniju koja isporučuje opremu. Ona bi, prema navodima, trebala ne samo isporučiti opremu, nego i prilagoditi izborni proces uslovima u BiH, izraditi finalni dizajn i štampu glasačkih listića, distribuirati i skladištiti opremu te obučiti članove biračkih odbora za njeno korištenje.

Bivši član CIK-a Vehid Šehić ocjenjuje da je najteži dio posla završen te da ne bi trebalo biti problema u primjeni novih tehnologija. Ističe da proces glasanja ostaje isti kao i do sada, uz promjenu da će se glasački listići ubacivati u skener umjesto u glasačku kutiju. Dodaje i da će biti onemogućene zloupotrebe poput falsifikovanja potpisa i naknadnog popunjavanja neiskorištenih listića, dok će slijepe i slabovidne.