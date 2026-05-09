Šmit se sastao sa generalnim sekretarom UN uoči obraćanja Vijeću sigurnosti: Razgovarali o stabilnosti BiH

Uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda 12. maja, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) sastao se s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom (Antóniom Guterresom) u sjedištu UN-a kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa.

Kako se navodi iz OHR-a, tokom sastanka visoki predstavnik imao je priliku informirati generalnog sekretara o izazovima s kojima se u posljednje vrijeme suočava Daytonski mirovni sporazum i njihovim potencijalnim implikacijama za regiju i Evropu.

Visoki predstavnik naveo je napore koji se trenutno poduzimaju u cilju očuvanja stabilnosti, uključujući i jačanje funkcionalnosti državnih institucija, podržavanje ustavnog okvira, jačanje integriteta izbornog procesa i unapređenje reformi bitnih za put Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama.