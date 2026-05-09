Oglasila se Općina Stari Grad: Načelnika Irfana Čengića ne "oblače građani"

“Načelnika Irfana Čengića ne “oblače građani”, kako se to tendenciozno pokušava predstaviti. Nabavke kravata, marama, manžetni, suvenira i drugih artikala realizovane su isključivo za potrebe protokola Općine Stari Grad Sarajevo, u skladu sa zakonom i praksom javnih institucija koje svakodnevno ostvaruju saradnju sa domaćim i međunarodnim delegacijama, ambasadama, gradovima partnerima i zvaničnicima, navodi se u reakciji iz Općine Stari Grad sarajevo, nakon što je objavljena informacija jednog portala da je Irfan Čengić novcem građana kupio skupocjenu kravatu.

- Posebno je problematično i neprofesionalno što se kroz medijski prostor svjesno konstruiše narativ kojim se protokolarne i reprezentativne nabavke pokušavaju predstaviti kao privatna potrošnja, bez ikakve provjere činjenica i bez razumijevanja svrhe nabavljenih artikala. U pojedinim slučajevima se čak insinuira povezanost privatnih potreba sa radnjama i dobavljačima koji nemaju nikakve veze sa takvim tvrdnjama.

Blinkeri koji se spominju u tekstovima nabavljeni su za službena vozila Civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo, koja se koriste u vanrednim situacijama i za potrebe zaštite građana.

“Srebrenički cvijet” nije luksuzni predmet, već simbol sjećanja i podrške. Njegovom kupovinom finansira se obrazovanje djece iz Srebrenice, a Općina Stari Grad s ponosom koristi upravo takve proizvode domaćih udruženja i zanatlija kao protokolarne poklone. Takvi pokloni predstavljaju Bosnu i Hercegovinu i njene vrijednosti širom svijeta, pa je tako “Cvijet Srebrenice” uručen i bivšem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Billu Clintonu.

Olovke, svilene marame, manžetne, suveniri i drugi artikli korišteni su kao protokolarni pokloni delegacijama, partnerima i gostima Općine, što je standardna praksa institucija u Bosni i Hercegovini i svijetu.

Baloni sa helijumom nabavljeni su za organizaciju ramazanske šetnje djece prema Bijeloj tabiji povodom ispaljivanja prvog topa, događaja koji je okupio veliki broj mališana i porodica i koji je imao kulturni i društveni karakter.

Općina Stari Grad Sarajevo će uvijek s ponosom podržavati domaće zanatlije, lokalne proizvođače i privrednike, promovisati njihove proizvode i koristiti ih kao dio protokolarnih aktivnosti. Smatramo da je promocija domaće proizvodnje, tradicije i vrijednosti Bosne i Hercegovine važan segment rada svake odgovorne institucije.

Žalosno je da se projekti, aktivnosti i nabavke koje imaju društvenu, kulturnu, humanitarnu i protokolarnu svrhu pokušavaju predstaviti kroz senzacionalističke naslove i politički motivisane interpretacije, poručili su iz Općine Stari Grad.