Oglasila se Općina Stari Grad: Načelnika Irfana Čengića ne "oblače građani"

Irfan Čengić. Fena

A. O.

prije 15 minuta

“Načelnika Irfana Čengića ne “oblače građani”, kako se to tendenciozno pokušava predstaviti. Nabavke kravata, marama, manžetni, suvenira i drugih artikala realizovane su isključivo za potrebe protokola Općine Stari Grad Sarajevo, u skladu sa zakonom i praksom javnih institucija koje svakodnevno ostvaruju saradnju sa domaćim i međunarodnim delegacijama, ambasadama, gradovima partnerima i zvaničnicima, navodi se u reakciji iz Općine Stari Grad sarajevo, nakon što je objavljena informacija jednog portala da je Irfan Čengić novcem građana kupio skupocjenu kravatu.

- Posebno je problematično i neprofesionalno što se kroz medijski prostor svjesno konstruiše narativ kojim se protokolarne i reprezentativne nabavke pokušavaju predstaviti kao privatna potrošnja, bez ikakve provjere činjenica i bez razumijevanja svrhe nabavljenih artikala. U pojedinim slučajevima se čak insinuira povezanost privatnih potreba sa radnjama i dobavljačima koji nemaju nikakve veze sa takvim tvrdnjama.

Blinkeri koji se spominju u tekstovima nabavljeni su za službena vozila Civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo, koja se koriste u vanrednim situacijama i za potrebe zaštite građana.

“Srebrenički cvijet” nije luksuzni predmet, već simbol sjećanja i podrške. Njegovom kupovinom finansira se obrazovanje djece iz Srebrenice, a Općina Stari Grad s ponosom koristi upravo takve proizvode domaćih udruženja i zanatlija kao protokolarne poklone. Takvi pokloni predstavljaju Bosnu i Hercegovinu i njene vrijednosti širom svijeta, pa je tako “Cvijet Srebrenice” uručen i bivšem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Billu Clintonu.

Olovke, svilene marame, manžetne, suveniri i drugi artikli korišteni su kao protokolarni pokloni delegacijama, partnerima i gostima Općine, što je standardna praksa institucija u Bosni i Hercegovini i svijetu.

Baloni sa helijumom nabavljeni su za organizaciju ramazanske šetnje djece prema Bijeloj tabiji povodom ispaljivanja prvog topa, događaja koji je okupio veliki broj mališana i porodica i koji je imao kulturni i društveni karakter.

Općina Stari Grad Sarajevo će uvijek s ponosom podržavati domaće zanatlije, lokalne proizvođače i privrednike, promovisati njihove proizvode i koristiti ih kao dio protokolarnih aktivnosti. Smatramo da je promocija domaće proizvodnje, tradicije i vrijednosti Bosne i Hercegovine važan segment rada svake odgovorne institucije.

Žalosno je da se projekti, aktivnosti i nabavke koje imaju društvenu, kulturnu, humanitarnu i protokolarnu svrhu pokušavaju predstaviti kroz senzacionalističke naslove i politički motivisane interpretacije, poručili su iz Općine Stari Grad.

