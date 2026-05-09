Lendo čestitao bh. građanima 9. maj: Evropski i NATO put naše države ostaju strateško opredjeljenje

Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo građankama i građanima Bosne i Hercegovine uputio je čestitke povodom 9. maja – Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana Zlatnih ljiljana.

- Deveti maj simbol je pobjede slobode nad fašizmom i ideologijama mržnje koje su iza sebe ostavljale progone i stradanja.

Za našu zemlju ovaj datum ima posebno i trajno značenje, jer je naš narod pola stoljeća nakon pobjede nad fašizmom ponovo bio primoran da brani iste vrijednosti — slobodu, pravo na život, zajedništvo i pravo na državu - istakao je Lendi u čestitki.

Navodi da je iskustvo agresije na Bosnu i Hercegovinu pokazalo da ideologije mržnje nisu nestale, ali i snagu, hrabrost i odlučnost ljudi koji su branili svoju zemlju.

- Na Dan Zlatnih ljiljana iskazujemo duboko poštovanje dobitnicima najvećeg ratnog priznanja Armije Republike Bosne i Hercegovine, svim njenim pripadnicima, kao i šehidima i poginulim borcima koji su svoje živote ugradili u slobodu naše domovine.

Njihova žrtva obavezuje nas da ostanemo dostojni vrijednosti za koje su se borili, da čuvamo Bosnu i Hercegovinu i odgovorno radimo na jačanju njenih institucija, mira i sigurnosti.

Antifašizam ne smije ostati samo dio historijskog pamćenja. To je trajna obaveza da se suprotstavimo svakom obliku mržnje, podjelama i pokušajima ugrožavanja slobode, mira i ustavnog poretka - poručio je Lendo.

Istakao je da Bosna i Hercegovina svoju budućnost mora graditi na vrijednostima mira, stabilnosti, saradnje i međusobnog uvažavanja.

- Evropski i NATO put naše države ostaju strateško opredjeljenje i važan garant sigurnosti i prosperiteta za sve njene građane.

Sretan 9. maj — dan pobjede slobode, antifašizma, evropskih vrijednosti i ponosa Zlatnih ljiljana - stoji na kraju čestitke potpredsjednika FBiH Refika Lende, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću.