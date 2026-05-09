Bećirović: Deveti maj jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bh. historije

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je čestitku bh. građankama i građanima, povodom Devetog maja – Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana.

- Deveti maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosanskohercegovačke historije. Ovaj dan simbolizira pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalne vrijednosti slobode, mira i dostojanstva čovjeka, koje su ugrađene u temelje savremene Evrope i temelje Bosne i Hercegovine, kao moderne evropske države.

Istovremeno, Dan Evrope afirmira ideju zajedništva, saradnje i solidarnosti među evropskim narodima, zasnovanu na principima demokratije, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava. Za Bosnu i Hercegovinu evropski i evroatlantski put predstavljaju strateško opredjeljenje i ključni okvir za dugoročnu stabilnost, sigurnost i razvoj.

Dan zlatnih ljiljana simbolizira hrabrost, požrtvovanost i odlučnost branilaca Bosne i Hercegovine, koji su u najtežim trenucima odbranili nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet države, štiteći temeljne vrijednosti slobode i zajedničkog života.

Povezujući ove tri važne historijske i savremene dimenzije, Deveti maj nas obavezuje da trajno njegujemo antifašističke vrijednosti, jačamo demokratske institucije i nastavimo graditi evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, utemeljenu na miru, stabilnosti i međusobnom uvažavanju.

Građankama i građanima Bosne i Hercegovine čestitam Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan zlatnih ljiljana - stoji u čestitki Bećirovića, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.