Sarajevo se povezalo s Berlinom: Jutros je sletio prvi avion kompanije "Eurowings" od 2020. godine

U Sarajevu je jutros, na međunarodnom aerodromu Sarajevu, sletio prvi avion Eurowingsa na relaciji Berlin - Sarajevo, čime je direktno uspotavljena veza između glavnog grada BiH i njemačke prijestolnice.

Eurowings je i ranije imao uspostavljenu avioliniju na toj relaciji, koja je bila operativna do januara 2020. godine, kada su letovi obustavljeni zbog pandemije koronavirusa.

Direktna veza

Kada je sletio avion, upriličen je simbolični vodeni pozdrav, dok su putnicima i posadi uručeni prigodni pokloni u znak dobrodošlice u Sarajevo.

Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović kazao je da ponovno uspostavljanje direktne veze sa Berlinom predstavlja važan trenutak za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

- Izuzetno nam je velika čast i zadovoljstvo da smo nakon mjeseci, rekao bih i godina, ponovo kao glavni grad Bosne i Hercegovine i Međunarodni aerodrom Sarajevo uspostavili direktnu avioliniju putem kompanije Eurowings, kao dijela grupacije Lufthansa, sa glavnim gradom Njemačke. Berlin i Sarajevo dijele brojne zajedničke interese, a nova aviolinija dodatno će osnažiti turističke, kulturne, sportske, političke i institucionalne veze, posebno ako gledamo u kontekstu evropskog puta Bosne i Hercegovine. Glavni grad Njemačke i Njemačka kao država sigurno su tačka gdje se put Bosne i Hercegovine ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji može dogovarati i ubrzavati, rekao je Selimović.

Nova linija predstavljati značajno olakšanje za građane Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Njemačkoj, ali i za sve turiste koji planiraju posjetiti Sarajevo i druge destinacije u BiH, dodao je

- Izuzetno smo sretni i ponosni da od danas možete direktnim letom iz Sarajeva letjeti za Berlin - kazao je.

Selimović je naveo da je cilj da aviolinija ostane aktivna tokom cijele godine.

- To će prvenstveno ovisiti o popunjenosti letova, ali očekujemo da tokom ljetne sezone broj letova bude i veći. Vjerujemo da će postojati interes tokom cijele godine da putnici dolaze i lete između Berlina i Sarajeva - dodao je.

Ovim prvim letom, iz Berlina u Sarajevo doputovao je ambasador BiH u Njemačkoj Damir Arnaut, koji je podsjetio da je inicijativa za uspostavljanje te linije pokrenuta još 2022. godine na sajmu turizma u Berlinu, kroz saradnju Ambasade BiH u Berlinu, Aerodroma Sarajevo i Turističke zajednice Kantona Sarajevo sa kompanijom Eurowings.

- Ovo jako puno znači i za političko, ali i za turističko povezivanje dva glavna grada i naše Bosne i Hercegovine sa našim najvećim saveznikom u Evropskoj uniji, a to je nesumnjivo Njemačka. Ova linija će također privući veliki broj dodatnih njemačkih turista u Sarajevo, ali i ostatak Bosne i Hercegovine - rekao je Arnaut.

Povezivanje sa pravim destinacijama

Dodao je kako uspostavljanje ove aviolinije pokazuje da se Bosna i Hercegovina "povezuje sa pravim destinacijama i ide u pravom pravcu".

Rukovodilac Odjela za ekonomske poslove i razvojnu saradnju Ambasade Njemačke u BiH Arend Muller rekao je kako odnosi Bosne i Hercegovine i Njemačke daleko nadilaze političku i ekonomsku saradnju.

- Prije svega, te odnose oblikuju ljudi, posebno brojni građani i građanke Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Njemačkoj i predstavljaju snažan i važan most između naših društava. Zaista se radujem što se naše prijateljstvo konačno ponovo održava kroz zračnu vezu između naših glavnih gradova, Berlina i Sarajeva. Nadamo se da će i ova aviolinija, uz postojeće veze poput one između Sarajeva i Frankfurta, doprinijeti daljem intenziviranju dobre razmjene između naših zemalja - kazao je Muller.

Istakao je i očekivanja da će nova linija dati dodatni podsticaj ekonomskoj saradnji, turizmu i kulturnom dijalogu, ali i produbiti međusobno razumijevanje između građana dvije države.

Veliki značaj za privredu

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić kazao je da ponovno uspostavljanje direktne veze između Sarajeva i Berlina ima veliki značaj za građane Bosne i Hercegovine koji žive u Njemačkoj, ali i za razvoj privredne saradnje.

- Posebnu dimenziju daje i mogućnost da se biznismeni iz Njemačke zajedno sa biznismenima iz Sarajeva i cijele Bosne i Hercegovine povežu radi unapređenja privredne saradnje - rekao je Avdić.

On je istakao da će tokom ljetne sezone biti uveden i dodatni let na ovoj relaciji, posebno u periodu povećanog dolaska dijaspore i održavanja Sarajevo Film Festivala i dodao da je Sarajevo danas direktnim letovima povezano sa 41. evropskom destinacijom.

Letovi na relaciji Berlin – Sarajevo realizirat će se subotom počevši od 9. maja, dok će četvrtkom biti dostupni u periodu od jula do polovine septembra.

Riječ je o redovnoj avioliniji koja će dodatno unaprijediti povezanost Sarajeva s Njemačkom, kako za turistička, tako i za poslovna putovanja.

Avionske karte dostupne su na šalterima prodaje karata Međunarodnog aerodroma Sarajevo, putem zvanične web stranice aviokompanije Eurowings, dok je više informacija dostupno na www.sia.ba.