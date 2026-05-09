Lažne dojave o bombama nisu plod dječijeg hira, već ozbiljan politički izazov: "Vrlo je važno znati dublju pozadinu stvari"

Lažne dojave o bombama koje su proteklog mjeseca učestalo stizale na adrese škola i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ne predstavljaju samo dječji hir, već ozbiljan sigurnosni i politički izazov, ocijenio je u razgovoru za Fenu Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman".
U aprilu su na e-mail adrese mnogih škola u Bosni i Hercegovini stizale dojave o postavljenim eksplozivnim napravama.
Policija je obavila niz protiveksplozijskih pregleda nakon čega je utvrđeno da su sve dojave o postavljenim eksplozivnim napravama bile lažne.
Zbog dojava i pregleda koji su uslijedili nastava u pojedinim školama bila je obustavljena na nekoliko dana.
Iako su se sve dojave pokazale lažnima, Akrap smatra kako posljedice ovog djelovanja po društvo mogu biti značajne i dalekosežne, stoga prijetnje treba shvatiti iznimno ozbiljno.
- Sistem ih ozbiljno shvata, barem po onome što ja vidim. Međutim, vrlo je važno znati dublju pozadinu stvari. Jer tu se ne kriju samo djeca i dječji hir, nego imate jako puno osoba koje su zainteresirane za destabilizaciju i destrukciju društva – izjavio je Akrap, koji je sudjelovao na Mostarskom sigurnosnom forumu.
Akrap smatra kako prijetnje ne dolaze samo od neodgovornih pojedinaca, koje psiholozi u kontekstu fenomena lažnih dojava o bombama najčešće opisuju kao adolescente željne pažnje i osjećaja kontrole.
Po njegovim riječima, uz prijetnje individualne prirode proteklih godina zabilježene su i dokazane prijetnje od strane pojedinih država što priču uvodi u daleko širi kontekst.
- Imate i države koje su zainteresirane za unošenje panike, kojima je u cilju rast nepovjerenja pojedinca u sposobnost države te izazivanje ekonomskih tenzija – naglasio je.
Po njegovim riječima, slučajevi lažnih dojava potvrđuju da suvremeni sigurnosni izazovi često koriste najranjivije segmente društva, poput obrazovnog sustava, za postizanje širih destruktivnih ciljeva.
- Stoga je adekvatan odgovor institucija, uz strogu kaznenu politiku i međunarodnu suradnju, ključan za očuvanje stabilnosti i sprječavanje daljnjeg širenja panike - zaključio je Akrap.
U Bosni i Hercegovini lažne dojave tretiraju se kao kazneno djelo za koje su zapriječene novčane i višegodišnje zatvorske kazne.
Nakon posljednjeg vala lažnih dojava u Bosni i Hercegovini nisu zabilježena uhićenje odgovornih, dok je u susjednoj Hrvatskoj potvrđeno uhićenje nekoliko osoba zbog direktne povezanosti s lažnim prijetnjama.