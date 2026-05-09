Lažne dojave o bombama nisu plod dječijeg hira, već ozbiljan politički izazov: "Vrlo je važno znati dublju pozadinu stvari"

Lažne dojave o bombama koje su proteklog mjeseca učestalo stizale na adrese škola i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ne predstavljaju samo dječji hir, već ozbiljan sigurnosni i politički izazov, ocijenio je u razgovoru za Fenu Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman".

U aprilu su na e-mail adrese mnogih škola u Bosni i Hercegovini stizale dojave o postavljenim eksplozivnim napravama.

Policija je obavila niz protiveksplozijskih pregleda nakon čega je utvrđeno da su sve dojave o postavljenim eksplozivnim napravama bile lažne.

Zbog dojava i pregleda koji su uslijedili nastava u pojedinim školama bila je obustavljena na nekoliko dana.

Iako su se sve dojave pokazale lažnima, Akrap smatra kako posljedice ovog djelovanja po društvo mogu biti značajne i dalekosežne, stoga prijetnje treba shvatiti iznimno ozbiljno.

- Sistem ih ozbiljno shvata, barem po onome što ja vidim. Međutim, vrlo je važno znati dublju pozadinu stvari. Jer tu se ne kriju samo djeca i dječji hir, nego imate jako puno osoba koje su zainteresirane za destabilizaciju i destrukciju društva – izjavio je Akrap, koji je sudjelovao na Mostarskom sigurnosnom forumu.