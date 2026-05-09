Ćamil Duraković objavio kandidaturu za predsjednika RS-a, traži podršku od parlamentarnih stranaka

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je objavio da se planira kandidovati za mjesto predsjednika RS-a na Općim izborima u Bosni i Hercegovini.

Duraković se prvi put kandidirao na ovo mjesto na prethodnim izborima održanim 2022. godine, kada je osvojio 13.760 glasova i mjesto potpredsjednika RS-a iz reda bošnjačkog naroda.

Planira novu kandidaturu

Sada Duraković planira novu kandidaturu, a zatražio je podršku od parlamentarnih stranaka na nivou Bosne i Hercegovine uz platformu pod imenom "Jedan za sve".

"Platforma 'Jedan za sve' sadrži konkretne zakonske i ustavne prijedloge za mandat 2026–2030, strukturirane kroz 12 tematskih oblasti: ravnopravnost zajednica, ravnopravnost jezika i pisma, ravnopravnost u obrazovanju, ravnopravnost u sigurnosti, ravnopravnost u lokalnoj samoupravi, ravnopravnost u pristupu zdravstvu, ravnopravnost za generacije koje dolaze, ravnopravnost spolova, ravnopravnost i ekonomski rast, ravnopravnost i zaštita okoliša, ravnopravnost i pristup slobodi te ravnopravnost statusa i prava na sjećanje. Za većinu prijedloga Duraković navodi da ima razrađena pravna rješenja, koja je ranije upućivao vlastima u entitetu kroz formalne inicijative", saopšteno je iz Durakovićevog ureda.

Kako je izjavio potpredsjednik RS-a, njegov plan je da se stranke ujedine iza njegove kandidature.

"Dostavljanje ove platforme dio je procesa okupljanja koalicija za ove izbore, u skladu s rokovima koje je postavila Centralna izborna komisija BiH. Smatram da je zdrava praksa da političke stranke vide šta je moja platforma, kako bi odlučile žele li je podržati. Pozivam političke subjekte da prihvate ovu platformu i kao okvir za postizborne pregovore sa strankama iz RS-a. Moramo podvući ključne linije i znati šta ćemo raditi nakon oktobra. Ova Platforma je putokaz", izjavio je Duraković.

Svaka kandidatura formalno za predsjednika

Što se tiče kandidata za mjesto predsjednika RS-a, zasad je Stranka za BiH istakla Begiju Smajić kao svoju kandidatkinju. Iz ove stranke su poručili da su spremni na saradnju u RS-u sa svim strankama osim sa SDP-om.

Prema Izbornom zakonu u RS-u, iako postoje institucije potpredsjednika entiteta, svaka kandidatura je formalno za predsjednika RS-a.

Međutim, kako je očekivano da pripadnik srpskog naroda bude predsjednik RS-a, pozicije potpredsjednika idu kandidatima iz redova bošnjačkog i hrvatskog naroda koji su dobili najviše glasova.

Tako su Duraković, kao Bošnjak, i Davor Pranjić, kao Hrvat, nakon prethodnih izbora postali potpredsjednici entiteta.