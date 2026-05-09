Mladi bh. matematičari osvojili dvije zlatne i tri srebrne medalje na Balkanskoj olimpijadi

Na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi 2026, održanoj od 3. do 8. maja u Solunu, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je izuzetan uspjeh osvojivši dvije zlatne i tri srebrne medalje, te drugo mjesto u ekipnom poretku među 11 zemalja učesnica.

Bosnu i Hercegovinu predstavljali su Adnan Osmić, Harun Memić, Faris Šabeta, Dino Ahić, Vuk Janković i Andrej Krčmar, mladi matematičari koji su svojim znanjem, posvećenošću i izuzetnim rezultatima dostojno predstavili svoju zemlju na jednom od najprestižnijih regionalnih takmičenja iz matematike, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Zlatne medalje osvojili su Vuk Janković i Dino Ahić, dok su srebrne medalje osvojili Adnan Osmić, Harun Memić i Andrej Krčmar. Od ukupnog broja osvojenih medalja, učenici iz Kantona Sarajevo osvojili su jednu zlatnu i dvije srebrene medalje. Ostvareni rezultat predstavlja jedan od najvećih uspjeha Bosne i Hercegovine na ovom takmičenju i potvrdu kontinuiranog kvaliteta rada s nadarenim učenicima.

Tim Bosne i Hercegovine predvodio je lider Admir Beširević, uz zamjenika lidera Jovana Vukovića, čija su stručnost, posvećenost i kontinuirani mentorski rad imali važnu ulogu u pripremi ekipe i ostvarenom uspjehu.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo pružilo je finansijsku podršku učešću učenika na olimpijadi, potvrđujući opredijeljenost institucija da kontinuirano ulažu u znanje, izvrsnost i razvoj mladih talenata.

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo bh. olimpijce dočekali su ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, direktorica Javne ustanove "Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo" Senada Salihović sa saradnicima, roditelji, te predstavnici Udruženja matematičara KS, koji su im priredili emotivan doček i izrazili ponos zbog historijskog uspjeha koji su ostvarili.

- Ovi mladi ljudi pokazali su da znanje, rad i posvećenost donose rezultate koji nadahnjuju cijelo društvo. Njihov uspjeh nije samo lični ili školski uspjeh, nego uspjeh Bosne i Hercegovine i snažna poruka da vrijedi ulagati u obrazovanje, talente i izvrsnost - poručila je ministrica Hota-Muminović.

Po riječima ministrice, ovaj izvanredni rezultat još jednom potvrđuje da sistematski rad, kvalitetno mentorstvo i institucionalna podrška mogu dovesti naše učenike do samog vrha međunarodnih takmičenja.

- Uspjeh bh. olimpijaca predstavlja inspiraciju budućim generacijama i dokaz da znanje nema granice. Iskrene čestitke učenicima, mentorima, školama i roditeljima na ovom velikom uspjehu - dodala je Hota-Muminović.