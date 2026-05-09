Svečano obilježen Dan Evrope, Dan protiv fašizma i Dan Zlatnih ljiljana

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Spomen-kosturnicu palim antifašistima u Drugom svjetskom ratu i na Spomen- bistu Josipa Broza Tita, te na Centralno spomen-obilježje palim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine na Centralno spomen-obilježje 1992-1995. godine, uz prigodna obraćanja, u Gračanici je završeno svečano obilježavanje Dana Evrope, Dana antifašizma i Dana Zlatnih ljiljana, u Gračanici su završene sve planirane aktivnosti.

Boračke organizacije, delegacije Grada Gračanice, MZ Gračanice i političkih stranaka, položine su cvijeće, učenjem Fatihe i minutom šutnje, odale su dužnu počast braniteljima Bosne i Hercegovine.

- Deveti maj nosi višestruku simboliku, a posebno mjesto zauzima Dan Zlatnih ljiljana, kada sa posebnim ponosom i dužnim poštovanje, odajemo priznanje najhrabrijim sinovima naše domovine. Istovremeno 9.maj podsjeća na univerzalne vrijednosti antifašističke borbe za slobodu, dostojanstvo i jednakost svih ljudi i obavezu da čuvamo te vrijednosti - kazao je u obraćanju gradonačelnik Sadmir Džebo.

Ispred Centralnog spomenika obratio se i dobitnih Zlatnog ljiljana Muhibija Aljić.

- Fašizam se je preobukao u drugu odoru, ali je ostao u drugom obliku. Te 1941. godine imali smo logore, progone, silovanje, to isto smo imali u odbrani naše BiH 1992-1995.godine. Te stvari danas treba nazivati pravim imenom. U današnje vrijeme, mi smo zaboravili na dobrog čovjeka, dolazio on iz reda Bošnjaka, Hrvata ili Srba. Lično, ponosan sam što sam u odbrani Bosne i Hercegovine bio na pravoj strani - kazao je Muhibija Aljić, Zlatni ljiljan.