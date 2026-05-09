Stevandić: Naši odnosi sa Rusijom su stariji od Napoleona i Hitlera

- Naša saradnja sa Rusijom i dobri odnosi nisu vezani za ovu geopolitičku krizu i za sukobe u Ukrajini. Oni su stariji od Hitlera i od Napoleona i vežu nas fundamentalne vrijednosti očuvanja mira, pobjede, da kažemo dobra nad zlim, a nacizam je tačka koja nam je zaista zajednička - naglasio je Stevandić.

Rekao je da nije došao u Rusiju jer mu je neko platio, nego zato što je autentični predstavnik naroda koji je izveo najveću pobjedu u čovječanstvu protiv fašizma i nacizma.

Za RTRS je izjavio da je obilježavanje u Moskvi dokaz da je antifašističko nasljeđe vječno i da Rusija čuva tu baštinu i tako omogućava manjim narodima da to isto rade.

- To je znak i samopoštovanja. Mi ako ne poštujemo naše djedove. Moj djed je odveden u Mauthausen i sada mi neko u Evropi treba da priča neke revizionističke priče o svemu tome. Pored toga, moramo da pokažemo čvrstinu karaktera. Mnoge stvari se mijenjaju. Revizija historije je u toku. Banalizuje se nacizam - naveo je Stevandić.

Istakao je da je Putin osudio revizionizam i poručio da će slavenski narodi čvrsto stajati na antinacističkoj i antifašističkoj liniji.

- To nije linija trenutne politike. Trenutne politike su ove od zapadnih birokrata koji pokušavaju da uvedu nova pravila. Antifašističko naslijeđe će biti vječno. To sam shvatio iz Putinovog govora naglasio je.