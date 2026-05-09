Dušan Janjić za "Avaz": Dodik sa Rusijom raskida kada Moskva odluči, a duguje i Americi

Amerika i Rusija sarađuju i sarađivat će i u sređivanju problema u BiH, kazao je

Janjić: Ne mogu raskinuti. Avaz - AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Piše: Mirela Pekušić

prije 16 minuta

Vojna parada u Moskvi povodom Dana pobjede, prema mišljenju mnogih, sa nikad skromnijim popisom državnika koji su došli. Ipak, među prisutnima našli su se predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik RS-a Siniša Karan i predsjednik NSRS Nenad Stevandić. Analitičar Dušan Janjić za "Avaz" je kazao da to nije ništa neobično kada je u pitanju Dodik i "ta vrsta političara".

- Održavanje veze sa Rusijom oni jednostavno ne mogu ni da raskinu. Ta veza se raskida kada Moskva odluči, oni o tome nista ne odlučuju - kazao je Janjić.

Prokomentarisao je i to što Dodik aktivno lobira u Vašingtonu i dodvorava se Trampu i njegovoj administraciji, dok održava veze sa Rusijom.

- To lobiranje ima ograničene rezultate, ali ono što je važnije kod Dodika je to da on duguje i Americi. Niko neće dužnika da pusti, a da on ne počisti iza sebe probleme koje napravio - istakao je.

Govoreći o odnosu Amerike i Rusije Janjić je kazao da imamo pogrešne predstave, te da ovo nije Hladni rad.

- Amerika i Rusija sarađuju i sarađivat će i u sređivanju problema u BiH zato je ta komunikacija za Dodika važna - kazao je Janjić.

