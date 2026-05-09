Bećirović i Šmit će se obratiti na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a

Izvještaj Šmita još nije zvanično objavljen, ali sigurno je da će govoriti o blokadi državnog nivoa vlasti, kao i zastoju na evropskom putu BiH

Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a zakazanoj za 12. maj, na kojoj je se naći redovni polugodišnji izvještaj o BiH, obratit će se predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Također, očekuje se i obraćanje visokog predstavnika Kristijana Šmita, koji će predstaviti svoj izvještaj.

Inače, izvještaj Šmita još nije zvanično objavljen, ali sigurno je da će govoriti o blokadi državnog nivoa vlasti, kao i zastoju na evropskom putu BiH.

Po tradiciji, osoba koja je predsjedavajuća Predsjedništva BiH u tom trenutku se obraća i iznosi lične stavove, bez usaglašavanja sa ostala dva člana Predsjedništva BiH.

Vlada RS sada već tradicionalno u UN šalje svoj izvještaj, pun revizionizma, a njeg predstavi jedna od članica UN-a, uglavnom Rusija. 

Podsjećamo, sjednica Vijeća sigurnosti UN-a će biti održana u utorak u 16 sati po našem vremenu.

# VIJEĆE SIGURNOSTI UN
# DENIS BEĆIROVIĆ
# CHRISTIAN SCHMIDT
