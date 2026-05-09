Zijad Škamo za "Avaz": Nije normalno da danas imamo više boraca nego 1995., ako izgubimo kulturu sjećanja - izgubili smo sve

Povodom Dana zlatnih ljiljana, Zijad Škamo, jedan od dobitnika ovog ratnog priznanja, u razgovoru za "Avaz" govorio je o značaju očuvanja kulture sjećanja, obilježavanju važnih historijskih datuma te položaju bivših boraca i njihovih porodica.

Na početku razgovora istakao je da je zdravstveno dobro, a na pitanje koliko je danas važno čuvati kulturu sječanja kazao je da je očuvanje historijskog pamćenja ključno za društvo.

- Ako izgubimo kulturu sjećanja, izgubili smo sve. Nisam znao mnoge stvari koje su se kroz historiju dešavale Bošnjacima, zato što se to nije ni moglo obilježavati. Historija nas mora stalno opominjati i držati budnim, jer bez toga se lako zaboravi ono što smo prošli - kazao je Škamo.

Fašizam nikada nije nestao

Kazao je da su Udruženja "Zlatnih ljiljana" u početku tražila datum koji će se obilježavati, jer ga prije toga nije ni bilo.

- Predložio sam da to bude 9. maj, jer smo mi uistinu bili borci protiv fašizma. Najviše smo štete nanijeli fašizmu. Tada kada smo određivali datum, on je bio malo problematičan, jer se vezivao za komunizam. Fašizam se bude na raznorazne načine, a ovdje nikada nije nestao - naglasio je Škamo za "Avaz".

Naveo je da kultura sjećanja važna, ali da postoji puno manjih obilježavanja, a da bi bolje bilo da postoji jedno centralno.

- Kada napravite generalno obilježavanje za područje BiH ili bar FBiH, tu se može ostvariti veći efekat, nego kada su raspračana. Nemam ništa protiv, ali volio bih da nekada neko dođe na tu ideju. Imamo Dan Armije koji svaki kanton slavi na sebe, a mislim da bi trebali svi na jednom mjestu, to bilo dobro i za mlade generacije koje ne znaju - poručio je Škamo.

U nastavku razgovora dotakao se i odnosa institucija prema borcima i porodicama poginulih boraca, naglašavajući da su brojni problemi prisutni još od poslijeratnog perioda.

- Mi se nismo borili za institucije nego za ljude i državu. Nažalost, mnogo toga što je poslije rata uslijedilo nije bilo kako treba uređeno. Mi smo rat završili sa 190 i nešto hiljada boraca i da 2020. godine taj broj bude veći, mi i umiremo, trebalo bi da nas je manje. Postoji neka suma novca koja se dijeli i onda kada se dijeli na toliki broj ljudi, niko nije zadovoljan - istakao je Zijad za "avaz".

Govoreći o svom ratnom iskustvu i organizaciji jedinice, Škamo je podsjetio na početak 90-ih godina i probleme sa evidencijama i brojčanim stanjem u jedinicama.

- Ja sam 1993. godine postao komandir čete i, kada sam preuzeo komandu, imao sam brojno stanje koje je trebalo biti uredno evidentirano, jer su se radile primopredaje. Od 116 ljudi koliko je trebalo biti na spisku, 13 je bilo fiktivno. Ljudi su postojali, negdje drugo su bili. To je skoro 10 posto. U svim jedinicama imate takve slučajeve, gdje ljudi budu evidentirani, a realno nisu bili pripadnici jedinica - istakao je on za "Avaz".

Evidencije boraca

Dodao je da su se takve nepravilnosti kasnije reflektovale i u periodu poslije rata, te da su mnogi statusi i knjižice ostali problematični.

- Kada se rat završio, oni imaju knjižice koje i ja, oni u tim političkim i ostalim strukturama imaju malo bliže vatri, bolje će se ogrijati i došli smo gdje jesmo. Vrijeme čini svoje i došli smo tu gdje jesmo. Vjerovatno je to nešto što je specifično za sve zemlje koje su prošle rat - rekao je.

Govorio je i o evidencijama boraca i statusnim pitanjima koja su, kako kaže, ostavila dugoročne posljedice, odnosno do povećanja broja boraca.

- Bilo je problema u evidencijama boraca i statusima, i to se kasnije odrazilo na mnoge koji su učestvovali u odbrani zemlje. Penzije i boračka primanja u mnogim slučajevima nisu dovoljna za normalan život - rekao je.

Na kraju je poručio da je odnos prema borcima i njihovom naslijeđu važna poruka za buduće generacije i da se mora više voditi računa o njihovom položaju u društvu.